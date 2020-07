Peenemünde

Wird hier bald Kaffee serviert? Oder starten von hier die Grünflächenpfleger? Oder aber sind hier demnächst kreative Köpfe dabei, Exponate wie „Flaschenpendel“, „Tanzende Flöhe“ oder „Nagelbrett“ zu bauen? Es gibt mehrere Optionen, wie das alte Feuerwehrgerätehaus in Peenemünde genutzt werden kann.

Im Dezember 2019 konnten die Peenemünder Kameraden endlich in ihr neues Haus in der Hauptstraße vis-à-vis der Backsteinfassade der Sauerstoffwerk-Ruine einziehen. Zurück ließen sie das alte Gerätehaus neben der Glowgolf-Anlage nahe des Hafens. Wie kann man es nun nutzen? Antworten erhofften sich jetzt die Peenemünder Bauausschussmitglieder, die mehrere Interessenten eingeladen hatten.

Vier Konzepte stehen zur Wahl: Michael Beisegel hat die Firma „Miculus“ gegründet, die sich als grüner Service versteht. Er bietet Leistungen für Haus, Hof, Garten, Pool, Grünanlagen sowie Hausmeister- und Reinigungsdienste an. Er braucht einen neuen Firmensitz, denn noch ist sein Unternehmen auf zwei Stützpunkte verteilt. Er würde ein Teil des Gerätehauses für Sozialraum, Duschen, Umkleidemöglichkeiten und Büro anmieten. „Die Kosten für den Umbau zwischen 2000 und 3000 Euro würden wir tragen“, so Beisegel, der einen langfristigen Vertrag benötige.

Werkstatt zum Bau von Exponaten

Auf Langfristigkeit setzt auch Daniel Jarackas, Chef der Phänomenta und der Glowgolf-Anlage. Er will die alte Feuerwehr als Werkstatt für die Phänomenta nutzen. „Wir könnten hier Exponate bauen, die wir inzwischen weltweit verkaufen“, sagt Jarackas, der inzwischen einen digitalen Shop für Exponate aufgebaut hat. Den „Kopf auf dem Silbertablett“ oder den „Trabi-Heber“ kann man einfach im Internet bestellen.

Weil die Werkstatt in der Ausstellung inzwischen an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen ist, sucht Jarackas nach Räumlichkeiten. „Die Fahrzeughalle mit dem großen Tor würde perfekt passen. Da ist auch genug Platz für eine Hebebühne.“ Ein weiterer Pluspunkt ist die Nähe zur Phänomenta, wie Jarackas betont. Auch er würde das alte Gerätehaus langfristig nutzen wollen. Ein großer Umbau wäre nicht nötig – „wir würden es aber schön machen, dass es passt“, so Jarackas.

Dorfladen in der Fahrzeughalle

Ordentlich Geld will dagegen Ursula Latus in die Hand nehmen, um aus dem kargen Feuerwehrhaus mit Schlauchturm (gebaut 1953/teilsaniert 1996) einen schmucken Dorfladen zu machen. Der örtlichen Bootsbauerin schwebt ein Genossenschaftsmodell vor. „Entweder man steigt über einen Anteil von 100 Euro ein oder über Arbeit. Acht Leute wären schon bereit, mitzumachen“, sagt Ursula Latus.

In der Fahrzeughalle will sie einen Dorfladen mit Waren des täglichen Bedarfs einrichten. „Wir wollen viel mit regionalen Produzenten machen.“ Die hinteren Räume könnten für Büro und Lager genutzt werden. Dort wäre auch Platz für einen Veranstaltungsraum, der auch für Sportkurse oder Schülernachhilfe geeignet wäre. „Wir würden die Feuerwehr gerne längerfristig pachten. Für den Aufbau des Dorfladens wollen wir Fördermittel beantragen“, sagt die Initiatorin, die sich im Laden eine kleine Ecke vorstellt, „zum Klönen und zum Kaffeeausschank“. Und bei einem Zuschlag für ihre Idee schon einen Zeitplan hat – Eröffnung 2021.

Ein Café mit Räucherei

Bis dahin könnte sich auch Thomas Kawitz vorstellen, aus dem Domizil mit Schlauchturm das „Café zur alten Feuerwehr“ zu machen. „Mit Brötchen-Service, hauseigener Räucherei und Catering. Die Öffnungszeiten könnten von 7 bis 18 Uhr sein“, sagt Kawitz, der den vorderen Teil des Gebäudes mieten will. „Längerfristig“, wie er betont.

Peenemündes Bürgermeister Rainer Barthelmes sieht nun Interessenten und Gemeinde gleichermaßen am Zug, „noch notwendige Hausaufgaben zu erledigen. Bevor wir hier über eine Vergabe reden, müssen wir erst mal einen Pachtzins festlegen, damit die Bewerber auch kalkulieren können.“ Dies soll mit einem Gutachter passieren, der das Grundstück bewerten muss. „Dann kann man auch über Laufzeiten und Investitionen reden“, sagt Barthelmes, der inzwischen einen Schritt weitergekommen ist. „Die Feuerwehr hat das Gerätehaus jetzt an die Gemeinde übergeben, sodass sich die Interessenten nun im Haus auch umschauen können, was überhaupt möglich ist.“

Von Henrik Nitzsche