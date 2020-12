Peenemünde

Zum Jahresende soll eine große Motorsport-Familie ausgebremst werden. Der Peenemünder Motorsport- und Verkehrsschulungsverein (PMV) hat eine außerordentliche Kündigung seiner Übungsstrecke auf dem Flugplatz Peenemünde zum 31. Dezember 2020 bekommen – nach 23 Jahren. „Wir müssen das Gelände bis zu dem Zeitpunkt räumen. Begründet wird das damit, dass unsererseits der Hausfrieden durch die Lautstärke der historischen Rennfahrzeuge gestört wurde. Einem Verein mit 130 Mitgliedern wird die zweite Heimat genommen“, sagt Andreas Willenbrock, Mitglied des PMV, frustriert.

Der Vermieter, die Usedomer Immobilien-Beteiligungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Peenemünde bestätigt die Kündigung. Mit Verweis auf das schwebende Verfahren will man sich zu Vertragsinhalten aber nicht äußern. Gegen die Kündigung hat der Verein inzwischen Widerspruch eingelegt, wie PMV-Vorsitzender Hagen Winkelmann auf Nachfrage informiert. „Wir haben bislang keinerlei Reaktion vom Vermieter erfahren. Ich gehe davon aus, das unser Vertrag gültig ist“, sagt Winkelmann.

Anzeige

Mit den historischen Rennfahrzeugen bezieht sich Willenbrock auf den ADMV Classic Cup Mitte Juli mit rund 90 Fahrzeugen. „Wir hatten die Strecke untervermietet. Das hat das Fass wohl zum Überlaufen gebracht. Es war zu laut“, sagt der Rand-Bremer. Und spricht damit die Lärmbelästigung an, die seit Jahren im Umfeld der Rennstrecke immer mal wieder für Frust sorgt.

Beschwerden beim Ordnungsamt

Und für Beschwerden bei der Ordnungsbehörde des Nordamtes, wie Amtsleiter Bernd Meyer bestätigt. „Es kamen viele Schreiben von Herrn Adelsberger, für dessen Gäste der Lärm störend war. Hin und wieder beschwerte sich auch jemand aus Peenemünde“, sagt Meyer.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Ronny Adelsberger bestätigt das. Vor sechs Jahren hat er das Gebiet am Nordhafen in Peenemünde erworben und seitdem entwickelt. Entstanden sind in dem Yachthafen 20 Ferienhäuser, zehn Floatinghäuser und 170 Liegeplätze. Die einen wollen Ruhe und Entspannung im Urlaub, die anderen ihren Spaß auf PS-Maschinen. Und das in unmittelbarer Nachbarschaft.

„Besonders bei Ostwind ist der Lärm nicht tragbar“, sagt Adelsberger und verweist auf den Bebauungsplan für den Nordhafen von der Gemeinde. „Dort ist vereinbart, dass der Betrieb der Rennstrecke eingestellt wird, wenn wir unser Bauvorhaben umgesetzt haben. Mit der Kündigung habe ich nichts zu tun“, sagt der Inhaber des Nordhafens.

Im Peenemünder Nordhafen sind 20 Ferienhäuser gebaut worden. Quelle: Henrik Nitzsche

Winkelmann kennt das Papier. „Der B-Plan ist löchrig und durchlässig. In der Formulierung heißt es ‚vorgesehen‘. Wir wollen aber nicht streiten, sondern kommunizieren“, sagt der Vereinschef, der optimistisch ist, dass auch 2021 wieder Veranstaltungen des PMV auf der Rennstrecke am Flugplatz stattfinden können. Dazu zählen Fahrsicherheitstrainings für Motorräder und Pkw sowie der traditionelle Tag für Blinde und Sehbehinderte, die mit Hilfe von vielen Fahrlehrern und dem Verein Auto und Motorrad fahren konnten.

Hier fahren schon Kinder ab fünf

An 25 bis 28 Wochenenden im Jahr – von April bis Oktober – kommen die Mitglieder von der Insel und aus allen Teilen Deutschlands nach Peenemünde, um ihre Leidenschaft auszuleben. Der Verein hat es sich auf die Fahnen geschrieben, aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen. Auf dem 2,25 km langen Rundkurs werden Bremsmanöver, kontrollierte Schräglagen und Beschleunigungen trainiert.

Lesen Sie auch

Regelmäßig finden auch Kids-Bike-Camps statt. „Hier können Kinder schon mit fünf Jahren auf 2- bis 8-PS-Maschinen fahren. Das ist einzigartig“, meint Willenbrock. Mit mehreren Maßnahmen habe der Verein in den vergangenen Jahr auf die wachsende Kritik am Rennlärm reagiert. Auf der Strecke wurden mehrere Schikanen eingebaut, um den Vollgasanteil zu verringern. Am Kurs wurde eine Geräuschmessanlage installiert, Fahrzeiten wurden reduziert. Unter dem Motto „Laut ist out“ werde auf die Einhaltung des Geräuschlimits von 93 Dezibel geachtet.

TÜV-Messung: Immissionsrichtwerte eingehalten

Dennoch blieb es bei Eingaben: „Da wiederholt Beschwerden durch den Betreiber des Nordhafens Peenemünde an meine Behörde herangetragen wurden, hat der Motorsportverein zum Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs zwei Messungen durch den TÜV durchführen lassen. Hiermit wurde nachgewiesen, dass die Immissionsrichtwerte am Nordhafen eingehalten werden“, sagt René Bernitz vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern.

Von einer Vereinbarung zwischen dem Betreiber des Ferienhausgebietes und der Gemeinde im Zusammenhang mit dem B-Plan weiß Bernitz nichts. „Die erscheint mir auch zweifelhaft, da es sich im Falle des touristisch genutzten Nordhafens um eine zeitlich nachfolgende Änderung handelt, welche die bestehende immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Motorsportanlage nicht berührt. Vielmehr haben zeitlich nachfolgende Änderungen auf bestehende Nutzungen Rücksicht zu nehmen. Insofern wäre eine Einstellung des Betriebs der Motorsportanlage durch meine Behörde nicht durchsetzbar.“

Von Henrik Nitzsche