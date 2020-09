Peenemünde/Wolgast

Die Geldstücke bewegen sich langsam um die Mitte des Trichters wie die Planeten um die Sonne. Wenn eine Cent- oder Euromünze im Gravitationstrichter verschwunden ist, freuen sich 52 Schüler und Schülerinnen des Wolgaster Runge-Gymnasiums. Sie wollen im nächsten Jahr ihr Abitur machen. Dazu gehören der Abiball und die traditionelle Steinfete in der Gustav Adolf Schlucht, die das älteste Schulritual des Gymnasiums ist. Dafür braucht es Geld und viele Partner.

Einer ist mit der Peenemünder Phänomenta gefunden. Alle Münzen, die bis Juni 2021 im Trichter verschwinden, kommen dem Wolgaster Abi-Jahrgang zu Gute. „Es ist bitter genug, wenn es wie in diesem Jahr coronabedingt keine Abifeiern gibt. Wir wollen helfen, dass die Schüler wenigstens im nächsten Jahr einen würdigen Abschluss ihrer Schulzeit haben“, sagt Daniel Jarackas, Geschäftsführer der Phänomenta.

Er hofft, dass sich seiner Initiative weitere Unternehmen anschließen. „Wenn jeder ein bisschen gibt, dann haben die Abiturienten kein Problem“, sagt Jarackas. Mit Josefin Hempel aus Stevelin (Ortsteil von Wusterhusen) hatte er eine Schülerin aus dem Jahrgang als Ferienjobberin im Haus. So wurde das Projekt geboren. „Das ist eine spezielle Situation. Durch die Pandemie sind die Locations für den Abiball teilweise teurer geworden, wir bekommen aber weniger Geld, weil viele Aktivitäten, die üblicherweise Geld für den Abiball einbrachten, gestrichen sind“, sagt die 17-Jährige.

Kosten: niedriger fünfstelliger Betrag

Für die beiden Feste rund um das Ende eines Lebensabschnitts rechnet die Abiturientin mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Kartenverkauf für den Abiball decke nur einen Teil der Kosten. „Den Rest müssen wir erarbeiten oder über Sponsoren besorgen“, meint Josefins Mitschülerin Stella Marie Laschner aus Wrangelsburg. Die 18-Jährige berichtet von einer Freundin, die in diesem Jahr ihr Abitur gemacht hat. „Ihr ist das emotional unheimlich schwer gefallen. Ohne eine Feier einfach so aus der Schule zu gehen. Daran will ich gar nicht denken“, sagt Stella Marie.

Um die Abiball-Kasse zu füllen, haben die 17- und 18-Jährigen in der Vergangenheit bei Schulfesten oder auf Weihnachtsmärkten Dinge verkauft. Dazu kamen Kuchen- oder Sandwichbasare in der Schule. Wenigstens der Sponsorenlauf wurde nicht abgesagt.

„Basare in der Schule, das geht derzeit auf gar keinen Fall“, sagt Schulleiter Frank Schmidt von der Freien Schule Zinnowitz. Derzeit würden das die Hygienevorschriften gar nicht zulassen. 29 Schüler wollen 2021 ihr Abi machen. „Vorrang haben jetzt der Präsenzunterricht und die Prüfungen. Der Abiball ist terminiert für den 12. Juni 2021. Das liegt nun in den Händen der Eltern und Abiturienten“, meint Schmidt.

Ahlbecker Abiturienten buchen Kaiserbädersaal

Am gleichen Tag könnte es auch Zeugnisse und den Abiball für den Abschlussjahrgang an der Ahlbecker Europaschule geben. 30 Abiturienten wollen mit ihren Angehörigen im Heringsdorfer Kaiserbädersaal feiern. „Der Saal ist gebucht. Ob alles so kommt, wissen wir nicht“, sagt Schulleiter Jürgen Räsch. Wenn es um die Finanzierung des Abiballs geht, sind Sponsoren gefragt. „Das läuft über den Förderverein der Schule, der die Spendenquittungen ausstellt. Das können auch Sachspenden sein. In der Vergangenheit haben die Schüler Firmen direkt angesprochen“, sagt Räsch.

Das ist auch der Plan der Wolgaster Runge-Gymnasiasten. „Wir gehen zu Unternehmen, stellen uns vor und sammeln Spenden. Mittlerweile haben wir mehrere Teams, sogenannte Abi-Komitees gegründet“, berichtet Josefin. Für 300 bis 400 Gäste braucht es auch einen Saal. Ursprünglich wollten die Wolgaster im Greifswalder KulturBahnhof feiern. „Das klappt nicht. Jetzt brauchen wir was Schönes, was auch bezahlbar ist“, so die 17-Jährige.

Wenigstens ihr hellblaues Kleid für den Abiball hat sie schon. Das wollte sie eigentlich schon in diesem Jahr bei der Abifeier ihres Freundes tragen. Die fiel aus und das Kleid blieb im Schrank. Hoffentlich nicht auch 2021.

Spendenkonto für den Wolgaster Abi-Jahrgang: DE12 1506 1638 0008 7270 07

Von Henrik Nitzsche