Peenerobben fordern Öffnung der Schwimmhalle in Anklam

Der Betreiber der Schwimmhalle Anklam, der Polizeisportverein Anklamer Peenerobben, fordert die zeitnahe Öffnung der Schwimmhalle und hat den Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Manthei ( CDU) um Unterstützung gebeten. Der zeigt viel Verständnis für die Forderung. „Ich unterstütze das Anliegen des PSV Anklamer Peenerobben. Die Schließung der Schwimmhalle wegen der Cororna-Pandemie führt nicht nur zu erheblichen finanziellen Schäden des Vereins. Die Schließung führt auch zu gesundheitlichen, sozialen und sportlichen Schäden“, sagt Manthei.

Kindern werde die Möglichkeit genommen, das Schwimmen zu erlernen. So falle der Schwimmunterricht für alle Kinder für das restliche Schuljahr aus. Patienten könnten an keinen Reha-Kursen teilnehmen, ihr Gesundheitszustand drohe sich zu verschlechtern. Auch Vereine können nicht mehr trainieren, sodass insbesondere Kindern und Jugendlichen ihr soziales Umfeld in diesem Bereich genommen wird.

Hygieneplan liegt bereits vor

„Der von der Sozialministerin geforderte Hygieneplan für die Öffnung der Schwimmhalle liegt vor. Gründe für die Aufrechterhaltung des Öffnungsverbotes sind nicht ersichtlich“, betont Manthei.

Er habe alle Fakten am Dienstag schriftlich der zuständigen Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) mitgeteilt und sie gebeten, im Kabinett die umgehende Öffnung der Schwimmhalle durchzusetzen, teilt der Landtagsabgeordnete mit und verweist darauf, dass das Verbot auf einer Rechtsverordnung beruhe. Daher könne es nur durch das Kabinett in Schwerin aufgehoben werden.

Von Cornelia Meerkatz