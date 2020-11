Wolgast

Gute Nachricht für die Schiffbaubranche in MV: Die Wolgaster Peenewerft, die zur Lürssen-Gruppe gehört, kann eine größere Anzahl von Patrouillenbooten verkaufen. Neun dieser Boote, die einst für Saudi-Arabien gedacht waren, plus ein Küstenschutzboot dürfen nach Ägypten exportiert werden. Darüber habe der Bundessicherheitsrat in Berlin entschieden, informiert CDU-Bundestagsabgeordneter Eckhardt Rehberg. Das Gesamtvolumen für die zehn Boote liege bei etwa 130 Millionen Euro.

„Die Entscheidung des Bundessicherheitsrates ist gerade in Corona-Zeiten ein wichtiges Signal für die Peenewerft in Wolgast und den Werftstandort Mecklenburg-Vorpommern insgesamt“, erklärt Rehberg. „Der Bund zeigt damit, dass er zur maritimen Wirtschaft steht.“

Jahrelanger Konflikt um Patrouillen-Boote der Peenewerft

Um die Patrouillenboote hatte es in vergangenen Jahren viel Streit gegeben. SPD und Union hatten sich im März 2018 im Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsexportstopp für alle „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligten Länder verständigt, aber mehrere Hintertüren offen gelassen.

Nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat 2018 in Istanbul hatte die Bundesregierung im November desselben Jahres einen kompletten Exportstopp gegen Saudi-Arabien verhängt. Dieser wurde bereits drei Mal verlängert, zuletzt bis zum 31. Dezember 2020.

Folge: Die Peenewerft durfte keine weiteren Boote mehr nach Riad liefern; die 300 Jobs auf der Werft waren in Gefahr. Der Auftrag ist das größte von dem Exportstopp direkt betroffene Rüstungsprojekt. Saudi-Arabien hat bei der Werft 35 Patrouillenboote bestellt. Bis zum Exportstopp waren erst 15 ausgeliefert, 7 weitere aber schon fertig produziert.

Später sicherte die Bundesregierung eine finanzielle Entschädigung zu; für die Patrouillenboote sollten Lösungen zum Beispiel bei der Polizei und dem Zoll gefunden werden.

Kritik: Auch Ägypten kämpft im Jemen

Auch Ägypten gehört allerdings zu der von Saudi-Arabien geführten Allianz arabischer Staaten, die seit mehr als fünf Jahren im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft.

Die Linke kritisiert die Exportgenehmigung deshalb scharf. „Die neuen Genehmigungen sind angesichts der Beteiligung Ägyptens am Jemen-Krieg skrupellos und ein erneuter Bruch des Koalitionsvertrags“, sagte die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagedelen. „Auch angesichts der wachsenden Spannungen um die Ausbeutung der Erdgasressourcen im Mittelmeer ist die Genehmigung absolut unverantwortlich. Die Bundesregierung muss aufhören, die Mittelmeer-Anrainerstaaten immer weiter aufzurüsten.“

Von Frank Pubantz