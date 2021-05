Peter Schütt ist ein waschechter Kamminker

Er ist ein waschechter Kamminker und liebt sein Fischerdorf. Peter Schütt ist seit mehreren Jahren Gemeindearbeiter und sorgt hier für Ordnung und Sauberkeit. Müllentsorgung, Rasenmähen und Bordsteine reinigen zählen zu den Aufgaben des 60-Jährigen. Der gelernte Schlosser ist verheiratet und hat einen Sohn. Beruflich hat er schon einiges erlebt. Als Kraftfahrer war er viel unterwegs. Gerne denkt er auch an seinen Job bei der Fischverarbeitung in der Fischereigenossenschaft Kamminke zurück. „Da haben wir tonnenweise Flundern und Heringe angelandet.“

Der Kamminker fährt viel Fahrrad und steht auf Ostrock. Am liebsten hört er aber Udo Lindenberg. „Der dudelt fast den ganzen Tag bei uns.“ Am liebsten schnappt er sich aber sein Kajak und fährt raus aufs Haff, um von dort auf seine Heimat schauen zu können. „Den Blick auf Kamminke genieße ich immer wieder“, so der Formel 1- Fan. Aktuell vermisst er seine regelmäßigen Radtouren nach Swinemünde.

Von Henrik Nitzsche