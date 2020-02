Peter Schwarz aus Wolgast: CDU-Urgestein und Techniker aus Leidenschaft

Wolgast

Peter Schwarz ist mit Leib und Seele CDU-Mann. Vor knapp 51 Jahren, am 29. März 1969, trat der Wolgaster der Christlich-Demokratischen Union bei und lernte vom damaligen Wolgaster CDU-Ortsvorsitzenden Günter Mesing das Einmaleins der Kommunalpolitik.

Schwarz engagierte sich zwei Jahre als Stadtvertreter, war von 1971 bis 1990 Mitglied des Bezirkstags und leitete über viele Jahre den Wolgaster CDU-Ortsverband. Als am 22. Oktober 2019 der Ortsverband Wolgast/ Lassan gegründet wurde, wurde er erneut zum Vorsitzenden gewählt, was ihn freute. Am 21. Februar feiert Peter Schwarz seinen 80. Geburtstag, ist also einer der ältesten aktiven Politiker unserer Region.

Mahlzeiten aus der Gulaschkanone der Russen

Der nach wie vor vitale Peenestädter schaut auf ein ebenso interessantes wie erfülltes Leben zurück. „Geboren wurde ich am 21. Februar 1940 in Hökendorf bei Stettin, aber aufgewachsen bin ich in Wolgast im Haus von Fuhrmann Otto Knaak in der Breiten Straße 16“, erzählt er. Seine frühesten Erinnerungen betreffen den Krieg. „Als die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde bombardiert wurde, verkroch ich mich in einer Hecke an der Backofentrift, obwohl sich unser Luftschutzbunker eigentlich unter dem Gebäude des ehemaligen Getränkemarktes an der Breiten Straße befand“, erzählt er. „Von meinem Versteck aus habe ich die ‚Christbäume‘ gesehen, unter denen der Nachthimmel über dem Bombenziel hell erleuchtet war.“

Nach Kriegsende 1945, als die Rote Armee in Wolgast eingezogen war, wurde Peter Schwarz als Fünfjährigem die Kinderliebe der Besatzer zuteil: „Gegenüber unserem Zuhause, bei Schmiedemeister Max Krumhusen, stand die Gulaschkanone der Russen. Daher hatte ich immer gut zu essen.“

Postmeister hatte ein ansteckendes Hobby

In den Folgejahren zog die Familie in die Runge-Straße, wo Peter Schwarz seinen Nachbarn, den Postmeister Paul Ulrich, überaus gern besuchte, der sich in seiner Freizeit mit Rundfunktechnik befasste. „Technische Zusammenhänge zu erforschen und zu erkennen, wie ein Radio eigentlich funktioniert, das fand ich faszinierend“, erklärt der Jubilar.

Folgerichtig ging er nach dem Schulabschluss bei der Firma Radio Dietze in die Lehre, um sich von Lehrmeister Karl-Heinz Oestreich zum Rundfunkmechaniker ausbilden zu lassen: „Jeden Tag bauten wir aus den einzelnen Bauelementen ein Rundfunkgerät zusammen, das für den Verkauf bestimmt war.“ Bis heute bewahrt der Rentner ein Exemplar der Marke Eigenbau im Keller auf.

1959 wechselte der Wolgaster zum Kulturhaus in Zinnowitz, wo er als Rundfunkmechaniker fortan für die Beschallung der Wismut-Ferienheime mit Musik und Nachrichten zuständig war. „Auch entlang der Strandpromenade standen unsere RFT-Säulen“, erzählt Peter Schwarz, der in jener Zeit viele Bekanntschaften mit Künstlern seiner Zeit schloss, wie etwa Schlagersänger Fred Frohberg, Chansoninterpretin Julia Axen und der Wismut-Hausband, der „tip-top-combo“.

1961 folgte Wechsel zur Peene-Werft

Um beruflich weiterzukommen, wechselte er 1961 zur Peene-Werft, wo er als Schiffselektriker in der Reparaturabteilung arbeitete. 1964 wurde die Niederlassung Wolgast der Schiffselektronik Rostock sein neuer Arbeitgeber, wo er als Erprobungstechniker-Meister und ab 1972 als Leiter der Servicestellen in Wolgast und Peenemünde fungierte.

Im Fernstudium qualifizierte sich Peter Schwarz weiter – 1970 zum Ingenieur für elektrotechnische Anlagen und 1977 zum Fachingenieur für wissenschaftliche Arbeitsorganisation. Seine Diplomarbeit, die sich dem brisanten Thema „Untersuchung rehabilitativer Maßnahmen bei der Einrichtung einer Werkstatt für physisch und/oder psychisch geschädigte Werktätige“ widmete und die Senkung des Krankenstandes zum Ziel hatte, wurde nie in der Praxis umgesetzt, was er bedauert.

Mit reichlich Erfahrung kehrte Peter Schwarz 1979 zur Peene-Werft zurück, wo er zunächst als Leiter der Abteilung Instandhaltung/ Elektrotechnik eingesetzt wurde und später als Leiter der Abteilung Technische Dienste für über 300 Mitarbeiter zuständig war. In jener Zeit war er auch mit der Betreuung des Werftmuseums betraut, das im Gebäude 150, der Entmagnetisierungsstelle (EM), seinen Sitz hatte.

„Die schwierigste Aufgabe meines Lebens“

Da er als Abteilungsleiter bis 1994 tätig war, kam ihm auch die Aufgabe zu, den im Zuge der Wende auf der Peene-Werft vollzogenen Arbeitsplatzabbau in seinem Fachbereich umzusetzen. „Das war die schwierigste Aufgabe in meinem ganzen Leben – zu sagen, welche Kollegen jetzt nach Hause gehen müssen. Damals sind viele Tränen geflossen und auch die Freunde wurden rar, was schon sehr belastend war“, schildert Peter Schwarz, der sich ebenfalls neu orientierte und beruflich selbstständig machte.

Zusammen mit Reinhardt Plückhahn gründete er 1994 die Baufirma Disag GmbH, die in Spitzenzeiten über 20 Mitarbeiter beschäftigte und deren größter Auftrag darin bestand, die Trockenbauarbeiten für das Technische Rathaus in der Wolgaster Burgstraße auszuführen.

Beruflicher Neustart Anfang der 2000er

Von 1998 bis 2000 war Peter Schwarz arbeitslos, um dann wieder beruflich neu durchzustarten. Als Angestellter der Firma Hegemann & Kämmerer knüpfte er Geschäftsbeziehungen nach Polen, die darin mündeten, dass in Swinemünde eine separate Reinigungsfirma aufgebaut werden konnte. „Und diese Firma gibt es heute noch“, sagt er stolz.

Der Jubilar ist seit dem 2. Mai 1964 mit seiner Helga verheiratet, hat einen Sohn und zwei Enkel. Auch sie wollen mit ihm den anstehenden runden Geburtstag feiern – ebenso wie politische Weggefährten und frühere Arbeitskollegen.

Von Tom Schröter