Sexueller Missbrauch von Kindern, der verharmlost und auf höchster Ebene vertuscht wird: Die OZ hat mit Frank Hoffmann über Skandale in der katholischen Kirche gesprochen. Hoffmann ist Propst der katholischen Kirche in Vorpommern – und damit der oberste Geistliche für 5000 Katholiken zwischen Greifswald und Anklam und auf Usedom.

Im Interview erklärt er auch, wie er zu einem anderen – für die katholische Kirche kontroversen Thema – steht: der Segnung von homosexuellen Paaren.

In der katholischen Kirche gibt es gerade viele Skandale. Wie weit sind dies Themen von der Gemeinde weg?

Es spielt im täglichen Leben der Gemeinde keine so große Rolle, weil es so weit weg ist. In so einer kleinen Struktur, wie wir sie hier haben, spielen sich diese Themen auch nicht so leicht in den Vordergrund. Natürlich wird darüber geredet. Die Greifswalder Studentengemeinde nimmt das beispielsweise sehr deutlich wahr und wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann machen wir das auch zum Thema.

Die Gemeinde ist nicht homogen

In der Gemeinde im Großen geschieht das selbst aber nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir keine homogene Gruppe sind und es keinen Konsens gibt. Allein hier in Greifswald gibt es von sehr konservativen bis zu grünen, liberalen und linken Mitgliedern alles. Ich fühle mich auch nicht dazu berufen, eine gemeinsame Positionierung herbeizuführen. Meine Bemühungen zielen eher darauf, die vielfältige und vielseitige Gemeinde zusammenzuhalten.

Wie versuchen Sie Konsens zu erreichen? Initiieren Sie dann Diskussionsrunden?

Eine Diskussion lebt ja davon, dass mehrere Menschen das Bedürfnis haben, ein Thema in einem bestimmten Rahmen zu besprechen. Scheinbar ist in dieser bunten Gemeinde nicht der Wunsch da oder es ist einfach nicht der erste Ort für diese Art des Austausches. Es schallt mir auch nicht aus allen Ecken entgegen. Ich sehe auch nicht den Wunsch von außen, dass eine Einordnung von meiner Seite gewünscht wäre.

Die katholische Kirche hat in der vergangenen Zeit begonnen, sich vorsichtig zu öffnen. Würden Sie ein homosexuelles Paar trauen?

Es gibt Paare, die möchten, dass ich ihre Beziehung segne. Jedem homosexuellen Paar ist klar, dass es eine Trauung in der katholischen Kirche nicht geben kann, allein schon per Definition. Das ist eine Beziehung von Mann und Frau. Darüber hinaus können Paare aber eben den Segen Gottes empfangen. Das ist dann zwar kein Rechtsakt, aber eine Zusage der Zuwendung Gottes für die Liebe der beiden. Und das habe ich schon vor Jahren das erste Mal gemacht und das mache ich auch weiter. Das gilt übrigens gar nicht nur für homosexuelle Paare, sondern auch für Paare, bei denen ein Partner schon einmal verheiratet war. Auch dann ist eine kirchliche erneute Eheschließung ausgeschlossen.

Ich will mich nicht in den Vordergrund drängen

Also stehen Sie der aktuellen Entwicklung in diese Richtung positiv gegenüber?

Die Frage ist ja, ob man diese Paare so sehr diskriminieren muss, dass man ihnen auch den Segen Gottes verwehrt. Ich denke aber, wo Menschen sich lieben und Verantwortung füreinander übernehmen wollen, da sollte die Kirche diesen Paaren den Segen Gottes zusprechen.

Haben Sie diese Entscheidung politisch oder aus den ihren Glaubensgrundsätzen heraus gefällt?

Da bin ich Praktiker. Ich mache den Job seit 20 Jahren und muss wahrscheinlich noch mal genauso lange arbeiten. Ich bin Pfarrer einer Pfarrei. Hier kann ich etwas tun. Ich werde nicht die dogmatische Entwicklung der katholischen Kirche verändern. Schaffe ich nicht. Was mache ich mit dieser Einsicht? Ich glaube, es braucht etwas Realismus und auch die Bereitschaft, Dinge möglich zu machen. Es geht um die Leute hier vor Ort. Ich will sie nicht instrumentalisieren. Da ist ein Paar, das ganz konkret für ihre Beziehung die Segnung wollen. Darum geht es den allermeisten. Das ist die grundsätzliche Kultur, die ich hier leben will. Jeder ist willkommen und es wird niemand schief angeschaut, weil er homosexuell oder geschieden ist.

Das funktioniert hier gut?

Das funktioniert hier gut. Auch weil das Thema nicht auf unangebrachte Art und Weise politisiert wird. Ich würde mich niemals hinstellen und sagen: „Achtung, schaut, ich mache das jetzt“. Ich will mich nicht in den Vordergrund drängen. Es geht dann einzig und allein um das Paar.

Wie hat die Gemeinde die Coronazeit bis jetzt erlebt?

Es gibt gerade einige Sachen von 2020, von denen ich gehofft hatte, dass sie sich 2022 nicht noch einmal wiederholen. Das ist sehr lähmend. Wir sagen Veranstaltungen ab, auf die wir gebaut hatten. Das ist zum Beispiel im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung eine Woche mit den Kindern und den Eltern. Wir wollten sie in den Winterferien in unserer Familienferien- und Begegnungsstätte St. Otto in Zinnowitz verbringen. Das hätten wir dieses Jahr erstmalig ausprobiert. Ein weiteres Beispiel ist unsere „Religiöse Kinder- und Jugendwoche Vorpommern“. Da kommen jedes Jahr etwa 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Vorpommern zusammen. Diese Woche Vernetzung, Religion und viel Spaß fällt jetzt wieder aus.

Vor einigen Jahren ist ihre Gemeinde größer geworden, reicht jetzt von Usedom über Wolgast und Anklam bis Greifswald, wie hat sich das Arbeiten dadurch verändert?

Das war eine gute Entscheidung, die die einzelnen Orte gestärkt hat. Die Gemeinden waren teilweise so klein, dass sie alleine nicht mehr gut arbeiten konnten. Schon weil die meisten Mitglieder über 60 Jahre alt sind. Durch die Fusion haben wir wieder ganz andere Möglichkeiten. Wir sind gerade zum Beispiel dabei, ein Kinder- und Jugendprojekt zu starten. Das läuft unter dem Motto: „Für Kinder- und Jugendliche aus der Kirchengemeinde und ihre Freundinnen und Freunde“. Das wird dann in Anklam passieren. Dort ist die Gemeinde klein, aber wir haben das große Gemeindehaus und es liegt zentraler als Greifswald. Die Arbeit wurde aber auch durch Corona geprägt. Vieles war im Wandel und hat sich geändert.

War das auch eine Chance?

Ich bin ein zuversichtlicher Mensch. Manchmal braucht es auch einen Tritt vor das Schienbein, damit wir uns als Kirche bewegen. Geistlich und theologisch möchte ich sagen, dass die Situation – nicht die Pandemie – aber das Ungewisse auch ein Tritt vom Heiligen Geist vor das Schienbein ist, der sagen will: „Kommt, bewegt euch.“

Die Kinder haben keine Lust mehr auf Bildschirme

Abseits von Themen rund um die Organisation – haben sich die Probleme und Fragen der Gemeindemitglieder in den vergangenen Jahren geändert?

Es war schwierig, mit den Sorgen der Leute umzugehen. Gerade im ersten Jahr ist die Gemeinde in zwei Richtungen gegangen. Die einen, die mehr Vorsicht wollten und wiederum andere, die das Gegenteil für richtig hielten. Meine Aufgabe war es da, die Gemeinde zusammenzuhalten. Unsere Aufgabe ist es dann, die Sorgen der Menschen einerseits ernst zu nehmen, aber auch zu schauen, wie wir es miteinander halten. Wie halten wir unsere Gemeinde so lebendig, dass Menschen zu uns kommen, Freude empfinden und nicht verärgert weggehen?

Kommunikation ist schwieriger geworden. Die Begegnung hat sehr gefehlt und fehlt teilweise immer noch. Bei uns ist es Tradition, dass die Gemeinde nach dem Gottesdienst noch etwas beisammen bleibt, vor der Kirche stehen bleibt und sich unterhält. Einige standen eine Dreiviertelstunde oder Stunde in Gruppen zusammen. Einmal im Monat hatten wir auch einen gemeinsamen Frühschoppen nach dem Gottesdienst. Das fehlt alles sehr. Aber es kommt langsam wieder. Dadurch haben wir Sorgen erst wahrgenommen, wenn die Situation schon zum Platzen war. Gleiches für die Seelsorge - man kann eben nicht alles online machen.

Von Philipp Schulz