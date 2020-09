Pferderipper rund um Wolgast unterwegs

Wolgast

Auf einer Koppel in Wolgast wurden Pferde an den vergangenen Tagen mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Schnittwunden von einem Tierarzt behandelt. Der erste Fall ereignete sich zwischen dem 10. September um 7 Uhr und der 11. September um 7 Uhr, der zweite in der Nacht vom 20. zum 21. September. Hintergründe sind unklar. Auch ob es weitere Vorfälle dieser Art im Bereich Wolgast und Umgebung gegeben hat, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat etwas wahrgenommen oder kann Angaben zu den Tätern machen?

Anzeige

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836/2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ