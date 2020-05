Pfingsten: Einen „Sturm der Begeisterung“ entfachen

In Jerusalem wird gefeiert. Die Stadt ist noch lebendiger als sonst. Überall Menschen aus aller Herren Länder, ein vielstimmiges Sprachengewirr summt durch die Gassen. Die Stimmung ist heiter, gelöst, die Vorfreude auf das nahe Fest liegt in der Luft. So ansteckend ist die Atmosphäre, dass sie sich auf die kleine Gruppe von Männern und Frauen überträgt, die sich auch heute wieder hinter verschlossenen Türen versammelt hat.

Seit Wochen haben sie sich nicht mehr nach draußen getraut, weil sie Angst haben, doch noch festgesetzt, verhört und verhaftet zu werden. Aber es ist nicht nur Angst, es ist auch Trauer, in der sie sich eingeschlossen haben. Knapp zwei Monate ist es her, dass Jesus gekreuzigt wurde.

Weitreichender Entschluss

Klar, es gab so seltsame wie ermutigende Berichte von einigen aus ihrem Kreis, die von Begegnungen mit Jesus erzählten, dem Auferstandenen. Trotzdem sind sie unsicher und unschlüssig, wie es weitergehen soll. Heute aber ist etwas anders als sonst, das spüren sie. Es liegt etwas in der Luft, sie vibriert geradezu. Es drängt sie zu einer Entscheidung – sie können sich nicht für immer einschließen und hinter Mauern leben. Am Festtag, beschließen sie, werden sie sich nicht zurückziehen und für sich bleiben. Sie werden rausgehen und mitfeiern.

Was wird Pfingsten eigentlich gefeiert?

Vielleicht wissen Sie nicht mehr genau, was zu Pfingsten eigentlich gefeiert wird, aber diese Bilder haben sich erhalten. Sie sind höchst lebendig in unserer Sprache: einen „Sturm der Begeisterung“ entfachen; für etwas „brennen“. Die Geschichte erzählt von einer Begeisterung, die alle erfasst, vom göttlichen Lebensatem, der alle beseelt. An diesem Tag erreicht er auch die kleine Gruppe der Eingeschlossenen.

Lebensspendende Gotteskraft

Die lebensspendende Gotteskraft hilft ihnen, sich zu verändern. Sie legen ihre Angst und ihre Trauer ab. Sie werden offen, mutig und frei. Die Freunde Jesu erlebten ihn damals, diesen Lebensatem. Sie ließen sich anstecken. Und sie fanden die richtigen Worte für die anderen. Denn jeder hörte sie so, als sprächen sie nur für ihn. Jeder fühlte sich persönlich angesprochen und berührt.

Eine alte Geschichte. Aber sie kann sich immer wieder neu ereignen.

