Korswandt

Der Korswandter Töpfer Daniel Graf öffnet an Pfingsten zum 7. Mal seine Tonwerk-Keramik-Werkstatt im Rahmen der landesweiten Aktion Kunst:Offen. Von Samstag, den 30. Mai, bis Montag, den 1. Juni, sind Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr willkommen. In diesem Jahr präsentiert der gebürtige Schweizer „viele neue Arbeiten, Figürliches, Eisenskulpturen, diverse sitzende und stehende Damen und Badenixen, abstrakte Formen und das ganze Viehzeugs wie Ziegen, Esel und Phantasiegestalten“, wie er verkündet.

Auf seinem weitläufigen Areal ist Graf nicht allein. Seine Töpferkollegin Kathrin Jacobs wird mit Raku-Keramik vertreten sein. Gemeinsam werden die beiden auch den Raku-Brand demonstrieren und Kathrin Jacobs Keramikgefäße bemalen.

Zwei weitere Künstler ergänzen die Palette. Goldschmiedin Rebecca Grob von der Goldschmiedegalerie Heringsdorf wird einen Werktisch mitbringen und ihr Kunsthandwerk vor Publikum vorführen. In der Grafschen Werkstatt stellen zudem die Fotografen Henry Böhm ( Heringsdorf) und Ralf Klinkhammer ( Kerpen) ihre besten Fotografien aus.

Daniel Graf mit einer frisch gebrannten Raku-Keramikfigur. Quelle: Dietmar Pühler

Zur Stärkung der Besucher gibt es aus dem Holzbackofen frische Pizza. Für die nötige Hygiene ist gesorgt. Händewaschen ist möglich, Desinfektionsmittel vorhanden. Essen gibt es auf Papptellern und Getränke in Flaschen. Das Personal trägt Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Die Abstandsregel kann eingehalten werden.

Zur musikalischen Unterhaltung trägt am Samstag das mobile Tanzlokal „Fette Elke“ mit Sebastian Schubert bei. Mit dem gebotenen Abstand darf auch getanzt werden.

Wer macht mit bei Kunst:Offen 2020?

Im Rahmen von Kunst:Offen öffnen zahlreiche Künstler unterschiedlicher Genres auf der Insel Usedom und auf dem Festlandsgürtel ihre Wirkungs- und Ausstellungsstätten. Dazu gehören in Pinnow der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Pinnow; in Klotzow „Die kleine Galerie“ in der Bergstraße 15; in Lassan das Haus des Schiffsarztes – Kunstverein Nord Ost in der Langen Straße 48, die Galerie in der St. Johannis-Kirche, „Meine kleine Galerie“ im Vorwerk 10 sowie Werkschall emares in der Langen Straße 18; in Klein Jasedow das Klanghaus am See; in Pulow die Handweberei & Gartencafé in der Bergstraße 4 sowie das Rittergut in Bömitz.

Herzlich willkommen sind Kunstinteressierte außerdem in Buddenhagen im Atelier Kümmel Am Wald 30a; in Hohendorf im Objekt Alte Mühle in der Hohendorfer Chaussee 46; in Hollendorf zur Motorsägenkunst in der Peenestraße 28; in Spandowerhagen im Kanuhof im Wiesenweg 4 sowie in Freest in der Bootswerft in der Dorfstraße 21.

Auf der Insel Usedom laden im Rahmen der Aktion Kunst:Offen ein: in Trassenheide das Atelier Elisabeth in der Bahnhofstraße 87; in Neeberg die Galerie im Hühnerstall in der Neeberger Straße 9; in Neuendorf die Galerie am Vorsteherhaus in der Dorfstraße 2; in Zinnowitz „Anna-Lina“ Am Eichenring 30; in Zempin das Ferienatelier „Sieger“ in der Hexenheide 4; in Ückeritz das Atelier „Ilona“ im Buchenweg 1; in Korswandt Tonwerk Keramik in der Bergstraße 11; in Kamminke in der „Feuerwache“ in der Bergstraße 21; in Usedom in der Galerie Kaleidoskop in der Swinemünder Straße 4; in Neppermin im Kunsthaus Usedom An der Landstraße 1; in Rankwitz in der Galerie Weyer Ausbau 8 sowie in Reestow in der Galerie Atelier Lieper Winkel in der Dorfstraße 15.

Von Dietmar Pühler