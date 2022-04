Wolgast

Die vierjährige Helena holt trotz eiskalten Windes und einiger Schneeflocken ihre Samentüten heraus. Dann ist sie voll konzentriert bei der Arbeit: Die kleinen Hände streuen ganz vorsichtig die Blumensamen für eine kunterbunte Insektenwiese auf die vorbereitete Erde. Nicht nur Papa Pieter Heubach lobt sie. Auch die anderen Helfer der Pflanzaktion in der Wolgaster Backofentrift sind von der kleinen Helferin angetan.

Helena weiß schon, dass sie in diesem Sommer dann auf dem Weg zwischen Krankenhaus und Kleingartenanlage Richtung Ärztehaus ganz viele bunte Blumen und bestimmt auch viele Bienen, Hummeln und Schmetterlinge bewundern kann – so wie sie es bereits im vergangenen Jahr auf der Fläche an der Ecke Breite Straße/Baustraße wie viele andere Wolgaster getan hat.

Die vierjährige Helena war ganz fleißig: Sie streute für eine bunte Blühwiese den Samen aus mehreren Tütchen in die Erde und hofft, dass daraus viele schöne Blumen wachsen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Japanische Nelkenkirschen als Hingucker

Doch nicht nur Blumensamen kamen bei der Aktion in die Erde, zu der Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), der sich am 8. Mai mit fünf weiteren Bewerbern erneut zur Wahl stellt, aufgerufen hatte. Auch fünf Bäume wurden unter fachmännischer Anleitung der Bauhofmitarbeiter Björn Lange und Maik Schmidt gepflanzt. Dabei handelt es sich um Japanische Nelkenkirschen, die dann im Mai nächsten Jahres das erste Mal wunderschön rosa blühen werden.

„Ich denke, das wird ein Hingucker und unsere Stadt noch ein Stück bunter“, sagt Wowi-Chef Jan Koplin, der ebenfalls mit pflanzt. Auch der Technische Leiter der Wowi Jörg Juhnke, Stadtvertreter und Bürgermeisterkandidat Martin Schröter (KfW) und einige Wolgaster ließen sich vom Fast-Winterwetter nicht abschrecken und halfen mit. Gestärkt wurde sich hinterher bei Bratwurst und Kaffee.

Till Patorra walzt die Erde fest, in die zuvor Martin Schröter den Blumensamen eingeharkt hat. Quelle: Cornelia Meerkatz

Fläche pachten und pflegen

Die Aktion „Wolgast blüht auf“ gibt es seit zehn Jahren. An vielen Stellen der Stadt blüht es schon alljährlich in vielen Farben, wurden doch bereits hunderte Blumenzwiebeln, oftmals gespendet von Unternehmern und Privatpersonen, gesteckt. So sind Wolgaster und ihre Gäste immer wieder angetan von den Krokussen, Osterglocken und Tulpen entlang des Oberwalls und der Chausseestraße sowie von den Geranienpyramiden in der Innenstadt. Ganz viel Lob gibt es auch für die Riesenpflanzkübel des Handels- und Gewerbevereins auf dem Rathausplatz und in der Steinstraße.

Bei der Samstag-Aktion wollte Weigler, dessen Familie ebenfalls säte, zum Nachmachen animieren: Bäume und Blumensamen hat er wie die Arbeit der Bauhofmitarbeiter aus eigener Tasche bezahlt. „Die Fläche, auf der jetzt gesät und gepflanzt wurde, habe ich für ein Jahr zur Pflege gepachtet“, fügt er an. Er hofft, dass er damit den einen oder anderen ermuntert, es ihm gleich zu tun und ebenfalls Verantwortung für ein Stück städtische Fläche zu übernehmen.

Maik Schmidt wässert die Japanische Nelkenkirsche und freut sich schon auf die herrlichen Blüten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zudem sollen viele weitere Vorgärten und Balkonkästen im Sommer in Wolgast bunt blühen – denn die Samentüten landeten als Frühlingsgruß in vielen Briefkästen der Stadt. Jetzt müssen die Wolgaster nur noch Helenas Beispiel folgen: Tüte aufreißen und rein mit den Samenkörnern in die Erde.

Von Cornelia Meerkatz