Die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis Vorpommern-Greifswald steigt bis 2030 stark an. Markt wird sicher regeln, dass es genügend stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeplätze gibt. Doch wer soll all die Personen künftig in Heimen oder zu Hause pflegen?