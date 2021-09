Pflegezentrum in Swinemünde eröffnet

Swinemünde

In Swinemünde wurde eines der modernsten Pflegezentren Westpommerns eröffnet. Die Einrichtung soll nicht nur Patienten aus der Stadt, sondern aus ganz Polen versorgen. Investiert wurden 38,5 Millionen Złoty. Die Stadt erhielt dazu 12 Millionen Złoty vom staatlichen Förderprogramm.

Anna Pietraszewska-Macheta, Leiterin der Filiale des Nationalen Gesundheitsfonds in Stettin, sagte zur Eröffnung: „Ich habe viele moderne Einrichtungen dieser Art gesehen, aber dies ist die erste, die von Grund auf neu gebaut wurde. In Zukunft wollen wir die Einrichtung in Swinemünde systematisch mitfinanzieren und die Bettenzahl aus öffentlichen Mitteln erhöhen.“

Große Gymnastikräume, moderne Rehageräte

Die Bedingungen im Zentrum entsprechen europäischem Standard. Es gibt große Gymnastikräume, moderne Rehageräte und viel Platz draußen, um dort die Freizeit zu verbringen.

„Im alten Gebäude fühlten wir uns wie in einem Käfig. Wir konnten nicht rausgehen, weil kein Platz vorhanden war. Das war unser größtes Problem. Hier ist es ganz anders“, erklärte ein Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung.

Der Swinemünder Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz betonte, dass der Bau lange ersehnt war. Es war eine der wichtigsten Investitionen der Stadt in den letzten Jahren. „Die bestehende Einrichtung entsprach nicht den Erwartungen der Patienten. Wir waren uns dessen bewusst, dass ihr Bestehen nur eine vorübergehende Lösung ist “, so Żmurkiewicz.

Monatlicher Aufenthalt kostet 7500 Złoty

In die neue Einrichtung werden zunächst die Pflegebedürftigen der bestehenden Pflegeeinrichtung „Fregata“ in der Zeromskiego Straße verlegt. Das sind 32 Personen. Es gibt viele Interessenten. Über 30 Anträge sind anhängig. Derzeit bietet die Pflegeeinrichtung in der Bydgoska-Straße Platz für 83 Einwohner. Es können aber mehr werden, denn die Anlage wurde in einem Baukastensystem mit Erweiterungsmöglichkeit gebaut.

Das Angebot umfasst auch kostenpflichtige Leistungen. Dazu gehören Tagesaufenthalte sowie physiotherapeutische Behandlungen. Ein monatlicher Aufenthalt kostet 7500 Złoty, bei Krankenkassen-Patienten betragen die zusätzlichen Kosten für Verpflegung und Unterkunft 1800 Złoty. Es dürfen allerdings nicht mehr als 70 Prozent des Einkommens eines Bewohners verlangt werden, daher zahlt die lokale Regierung dazu.

Die Patienten in der neuen Swinemünder Einrichtung sind zwischen 22 und 96 Jahre alt. Das alte Gebäude „Fregata“ steht zum Verkauf.

Von Radek Jagielski