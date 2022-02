Phänomenta Peenemünde: Was 3000 Stäbchen mit dem Körper machen

Peenemünde

Mit einem Speedboot über das Wasser heizen. Das geht jetzt in der Phänomenta Peenemünde. Na gut, nass werden die Besucher bei dem Vergnügen nicht. Der Wind kommt aus kleinen Düsen, das Geräusch des lauten Motors vom Band. Echt ist aber das Foto, das die Besucher von ihrer Tour bekommen. Sie müssen einfach das Bild auf dem Monitor am Boot abfotografieren. Dank einer kleinen Kamera an der Windschutzscheibe bleibt so eine Erinnerung.

Das Boot aus Naturholz zählt zu den neuesten Exponaten im Physik-Tempel neben dem Historisch-Technischen Museum. Seit Februar ist das Haus mit über 250 Exponaten auf 2500 Quadratmetern wieder geöffnet. Ein Besucheransturm sieht aber anders aus.

„Gestern hatten wir gerade mal eine Familie hier. Heute ist es etwas besser“, sagt Ausstellungsleiter Friedhelm Jansen. Er hat in seinem Büro gerade den Hörer aufgelegt. Immer die gleichen Fragen: „Was gilt gerade im Museum?“ Mit 2G plus und einer FFP2-Maske gibt es das Ticket für die Welt der physikalischen Experimente und Phänomene.

„Wer geboostert ist, braucht keinen Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte und Genesene brauchen den Test. Das gilt auch für Kinder“, so Jansen. Während der Schulzeit brauchen die Schüler dies nicht, weil sie dreimal pro Woche in der Schule getestet werden. „In den Ferien gilt das nicht. Wer soll da noch durchsehen?“, sagt Jansen und schüttelt mit dem Kopf.

Wie lange das Museum im Inselnorden geöffnet bleibt, will er von Tag zu Tag entscheiden. „Den Saisonstart planen wir aber im April.“ Bis dahin wird das Speedboot mit dem einen oder anderen Besucher noch über die geräuschintensiven Wellen düsen, während andere Exponate noch in der Werkstatt auf ihren großen Auftritt warten.

Ein Nagelbrett ohne Nägel

So wie das Nagelbrett – eine 2,20 Meter mal 1,20 Meter große Wand, auf der effektvolle Bilder möglich sind. Anders als bei den Nagelbrettern von Fakiren bestehen die „Nägel“ der neuen Phänomenta-Station eben nicht aus spitzen Nägeln, sondern aus abgerundeten Kunststoffstäbchen. Laut Karsten Olthoff, Chef der Werkstatt, wurden rund 3000 Stäbe verbaut. Diese kleinen Stifte laden bald zum dreidimensionalen „Malen“ mit dem eigenen Körper ein.

Der Gang auf einer Glasscheibe über ein sehr tiefes Loch – natürlich Fiktion – muss dagegen noch auf sich warten. Auch die Tüftler in der Phänomenta sind von den allgemeinen Lieferschwierigkeiten betroffen. „Das fängt bei einer einfachen Glasscheibe an und hört bei Schrauben aus China auf, die wochenlang nicht geliefert werden“, sagt Olthoff. Zum Glück kam das Speedboot schon als Ganzes – lediglich um die Geräusche und die Kamera mussten sich die Gastgeber kümmern.

Ein schöner Rücken kann auch entzücken: Ausstellungsleiter Friedhelm Jansen stand mit dem Rücken am Nagelbrett. Quelle: Henrik Nitzsche

Nach dem schwierigen Jahr 2021 – „wir konnten erst im Juni eröffnen“, so Jansen – hoffen die Betreiber in diesem Jahr auf eine normale Saison. In Vor-Corona-Zeiten kamen um die 100 000 Besucher im Jahr. Neben dem Museum auf Usedom betreibt die Firma dj edutainment GmbH & Co. KG weitere museale Einrichtungen dieser Art in Carolinensiel an der Nordsee, in Essen und Büsum.

Die Peenemünder Phänomenta ist seit dem Jahr 2000 in dem ehemaligen Peenemünder Offizierscasino untergebracht. Seitdem können die Gäste hier mit nur einem Arm einen Trabi anheben, in einer Seifenblase stehen oder den eigenen Schatten einfrieren. Anfassen ist hier unbedingt erlaubt.

Schiefes Sehen vor Basketball-Korb

Das gilt auch für die drei Mitarbeiter von Karsten Olthoff in der Werkstatt, die sich gegenwärtig auch mit einem Basketball-Korb beschäftigen. „Schiefes Sehen“ heißt das Experiment. „Durch zwei Linsen ist der Blick um 30 Grad verschoben. Peu á peu tastet sich der Besucher an den Korb, bis er den Ball trifft. Wir zeigen damit, wie das Gehirn trainiert wird“, so Olthoff, der seit 21 Jahren in der Welt der Naturwissenschaften unterwegs ist. „Spaß macht es noch immer, weil unser Chef (Daniel Jarackas, d. R.) und die Ausstellungsleiter an den Standorten immer wieder neue Ideen haben“, sagt der 54-Jährige aus Mahlzow.

Und wer sich für ein Experiment, wie beispielsweise „Kopf auf dem Silbertablett“ interessiert, der findet eine große Auswahl im Online-Shop der Phänomenta. Dort gibt es mittlerweile über 110 Exponate.

Von Henrik Nitzsche