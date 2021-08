Philipp Amthor (CDU): „Ich stehe nicht für Konjunktive“

Elf Kandidierende kämpfen in diesen Jahr um das Direktmandat für den deutschen Bundestag im Wahlkreis 16. Es ist einer der größten im ganzen Land. Er reicht von der süd-östlichen Ecke Mecklenburg-Vorpommerns entlang der ganzen deutsch-polnischen Grenze bis an die Ostsee. Neubrandenburg ist die größte Stadt im Wahlkreis. Am nord-westlichen Bereich endet er in den Ämtern Lubmin und Züssow knapp vor den Toren Greifswalds.

Erik von Malottki (SPD)

Philipp Amthor (CDU)

Enrico Komning (AfD)

Toni Jaschinski (Linke)

Christian Bartelt (FDP)

Katharina Horn (Grüne)

Anja Hübner (Tierschutzpartei)

Matthias Andiel (freie Wähler)

Dr. Wolfgang Wodrag (die Basis)

Sophie Maus (die Unabhängige)

Sören Krüger (Einzelbewerber)