Philipp Schöne dankt für neue Straße nach Pulow

Pulow/Lassan

Wer bisher von und nach Pulow im Lassaner Winkel gelangen wollte, mutete sich und seinem Auto eine Menge zu. Die Kreisstraße 31 als einzige befestigte Ortszufahrt war ob ihrer Schlaglöcher und Bodenwellen gefürchtet. Jetzt ist plötzlich alles anders: Wer sein Fahrzeug nach Pulow lenkt, gibt sich einem völlig neuen Fahrgefühl hin. Während es früher ruckelte und polterte, durchquert man nun lautlos die Mirabellenallee – ganz so, als würde man, anstatt in einem Auto, in einem Airbus sitzen. Nach jahrelangem Hickhack ist die K 31 jetzt endlich von Grund auf saniert und vor wenigen Tagen freigegeben worden. Nerven und Material werden künftig geschont.

„Sicherlich wären noch zwei weitere Ausweichtaschen sinnvoll und angebracht gewesen, aber die Straße an sich macht einen guten Eindruck“, schreibt der Pulower Philipp Schöne, ein hartnäckiger Kritiker der früheren Straßenverhältnisse, an die Kreisverwaltung.

Teils lobend, teils mahnend fügt er hinzu: „Vielen Dank für Ihre Planung und Durchführung der Baumaßnahme. Endlich kann man wieder entspannt und Stoßdämpfer entlastend fahren. Das nächste wünschenswerte Bauvorhaben wäre die Erneuerung der K 30 zwischen Lassan und Zemitz.“

Von Tom Schröter