Swinemünde

In der Lobby des Hotels Hamilton in Swinemünde wurde ein Klavier aufgestellt. Es wäre daran nichts Verwunderliches, wenn nicht die Tatsache, dass er ohne Pianist musiziert. In Polen gibt es nur wenige solche Klaviere. Wie funktioniert das? Dank eines speziellen Remote-Systems spielt das Klavier ohne menschliche Hilfe. Es ist im Instrument eingebaut. Das Klavier nimmt die Musik mit großer Genauigkeit auf. Die Platte wird später mechanisch ohne Beteiligung des Künstlers gespielt, jedoch durch die Bewegungen der Tasten, Pedale und Hämmer. Das Repertoire des Klaviers in Swinemünde enthält nur die schönsten klassischen Stücke. Dieses ungewöhnliche Instrument kann im Erdgeschoss des Hotels bewundert werden.

Radek Jagielski