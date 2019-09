„Das war Liebe auf den ersten Blick“

Zinnowitz

Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick? Wenn nicht, dann sollten Sie mal bei Familie Pietler in der Zinnowitzer Dünenstraße klingeln. „Wer behauptet, dass es das nicht gibt, der muss zu uns kommen. Wir haben es erlebt“, sagt Klaus Pietler (81) und nimmt seine Karin liebevoll in den Arm. Seit 60 Jahren sind sie offiziell ein Paar – getraut am 25. September 1959 im Anklamer Standesamt. Klar, dass viele Freunde und Nachbarn gestern vorbeischauten, um den Pietlers zur diamantenen Hochzeit alles Gute zu wünschen. Die große Feier gibt es am Samstag in der Anklamer Gaststätte „Am Steintor“.

Im Herzen sind Karin und Klaus Pietler nämlich mit der Stadt des bedeutenden Flugpioniers Otto Lilienthal verbunden. Hier haben sie sich das erste Mal getroffen – beim Tanz im Anklamer Volkshaus. „Ich war 16, er 18. Wir wussten sofort, dass wir zusammengehören“, sagt Karin Pietler, gebürtige Anklamerin. Drei Jahre später klingelten die Hochzeitsglocken. „Es war ein blödes Wetter, wir hatten nur Regen“, erinnert sich Klaus Pietler. Den Termin hatten die Eltern seiner Frau vorgeschlagen, weil nämlich an einem 23. September die Schwester von Karin Pietler heiratete. An einem 24. September feierten die Eltern Hochzeit. „Da kam nur der 25. September für uns in Frage“, so die 79-Jährige.

Eine Lehre als Schädlingsbekämpfer

Die Familie und das Reisen haben die Ehe geprägt. Die beiden Jungs – Andre und Tino – leben mit ihren Familien in Anklam. Sie sind in die beruflichen Fußstapfen des Vaters getreten, der bis 2003 Geschäftsführer der Ländlichen Dienstleistungs- und Handels GmbH Anklam war. Die Landwirtschaft hat den Jubilar ein Leben lang begleitet. Seine Lehre hat er als Schädlingsbekämpfer in Anklam gemacht, später wurde er Diplom-Landwirt und arbeitete viele Jahre im Rat des Kreises Anklam in der Pflanzenschutzstelle. „In der beruflichen Zeit führten wir oft eine Fernbeziehung“, erinnert sich Klaus Pietler.

„Das haben wir ausgehalten“, meint Karin Pietler, die ihr Leben lang eine Frau mit Geschmack war. Einmal Köchin, immer Köchin. Bis zu 550 Gerichte am Tag brachte sie in 16 Jahren auf den Tisch in der Werkküche der Handelsorganisation (HO) in Anklam. Bis zur Wende hatte sie das Sagen in der Kombüse eines Schiffes der Binnenreederei Anklam. „Ich gönne jedem Ehemann, dass seine Frau Köchin ist“, sagt Klaus Pietler, der vor allem die Hausmannskost seiner Gattin liebt. Ganz oben im Ranking stehen Kohlrouladen.

Mäkelig sind beide nicht, wenn es ums Essen geht. Denn bei ihren vielen Reisen war es nicht immer die europäische Küche, auf die sie trafen. Mexiko, Hongkong, Australien oder Türkei – die Pietlers sind in der Welt rumgekommen. Und seit neun Jahren in Zinnowitz angekommen. Einst als Ferienwohnung gekauft, haben die Pendler zwischen Anklam und der Insel Usedom nun ihr Sehnsuchtsobjekt an Wochenenden zum Dauerwohnsitz gemacht.

Vom Eisbaden und Eishotel

Klar, von hier sind sie in gut fünf Minuten in der Ostsee. Sommer wie Winter – die Pietlers teilen die Leidenschaft des Eisbadens. Seit 21 Jahren gehen sie fast immer morgens ins Wasser. „Derzeit hat die Ostsee noch 15 Grad, wir sind auch schon bei zwei Grad gegangen“, meint Karin Pietler. Die beiden kennen kaum Erkältungskrankheiten, „Taschentücher schon gar nicht“, ergänzt sie.

Mit Kälte hat das Paar eigentlich gar kein Problem: Wer schon einmal in einem Eishotel in Norwegen übernachtet hat, den kann nichts erschrecken. Den Trip bekamen sie von ihren Jungs zur goldenen Hochzeit geschenkt. Und wie ist das so in einem Eishotel? „Du bekommst dicke Unterwäsche, einen gefütterten Overall und kriechst schnell in den Schlafsack.“ Mal sehen, was sich die Jungs zur diamantenen Hochzeit ihrer Eltern einfallen lassen …

Von Henrik Nitzsche