Pipeline-Ausstellung in Wolgast: Alte Schätze aus zwölf Jahrtausenden

Es ist nichts weniger, als ein archäologischer Querschnitt durch Raum und Zeit, den Leiter Stefan Rahde und sein Team seit Donnerstag, 11. Juni, ihrem Publikum im Wolgaster Stadtmuseum präsentieren. Als sich mehrere Grabungsteams von 2007 bis 2012 beim Bau der Gastrassen OPAL und NEL auf einer Länge von 340 Kilometer 30 Meter breit durch das Bodenarchiv von MV gruben, kamen zahlreiche Zeugnisse aus grauer Vorzeit wieder ans Tageslicht.

Inzwischen sind viele Funde gereinigt, restauriert und zeitlich eingeordnet und eine Auswahl der interessantesten Stücke in dieser Sonderschau „Pipeline: Archäologie“ des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege MV zusammengestellt. „Die Grabungsfunde haben gezeigt, dass praktisch jeder Quadratmeter unserer Landschaft im Laufe der Jahrtausende durch Menschen genutzt und verändert wurde“, so Rahde, der seinerzeit selbst an den Ausgrabungen beteiligt war.

Vor 900 Jahren vergraben und heil geblieben: Museumsleiter Stefan Rahde zeigt einen jungslawischen Vorratstopf mit Deckel und Passkerben, der bei Loitz gefunden wurde. Quelle: Tom Schröter

Antiker Schmuck , alte Münzen und Gürtelschnallen

Zu sehen sind in Wolgast Fundstücke aus der 12 000-jährigen Kulturgeschichte unseres Landes. Die Palette reicht von einer Stielspitze aus Flint, mit der Jäger hier vor rund 12 000 Jahren in der tundrahaften Landschaft nach der letzten Eiszeit unter anderem auf Rentierjagd gingen, bis hin zu einer gleichsam aus dem Boden geborgenen, stark korrodierten Schreibmaschine, die ehemalige Wehrmachtsangehörige nach Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 in einem Durchgangslager bei Sülstorf benutzten.

In den Vitrinen finden sich antike Schmuckgegenstände, wie Ringe, Perlen und auffallend kunstvoll gearbeitete Pommersche Fiebeln (Gewandschließen), uralte und jüngere Münzen, ein 2000 Jahre altes Siebgefäß, Rautenkopfnadeln, Dreilagenkämme aus Knochen und Geweih, eine Knopfsichel, ein Kupferflachkeil, Webgewichte aus gebranntem Ton, Gürtelschnallen, ein Schälchenstein, Beile, ein Stückchen Golddraht und vieles mehr. Sogar diverse Urnen, die zum Teil noch menschlichen Knochenbrand enthalten, sind zu sehen.

Von „Zaubertrankgefäß“ bis Vorratstopf

Auch mehrere Urnengräber wurden im Rahmen der umfangreichen Grabungsarbeiten gefunden, die teilweise (wie im Bild) sogar noch Knochenbrand enthielten. Quelle: Tom Schröter

Viele der Exponate stammen aus der Region um Steinfurth, wo die Archäologen etliche teils spektakuläre Entdeckungen machten. Zu nennen sind uralte tönerne Flaschen, die laut Rahde an das Zaubertrankgefäß des Druiden Miraculix in „Asterix & Obelix“ erinnern und in der Tat einem Schamanen zuzuordnen seien. „Sehr gut erhalten, weil unversehrt, ist auch ein jungslawischer Vorratstopf aus dem 11. bis 12. Jahrhundert, der bei Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald gefunden wurde“, freut sich Rahde.

Die ausgestellten Gegenstände können veranschaulichen, wie in den zurückliegenden Jahrtausenden bei uns gewirtschaftet, gehandelt und die Umwelt beeinflusst wurde. Auch werfen sie ein neues Licht auf das Leben und Sterben der Menschen und ihre religiösen Vorstellungen. Sogenannte Inselpodeste helfen bei der zeitlichen Zuordnung der Fundstücke, denen Zeichnungen, Beschreibungen und Fotos von der jeweiligen Fundsituation zugeordnet sind. Zudem äußern sich per Video Ausgräber, Koordinatoren und Restauratoren zu ihrer spannenden Arbeit entlang der Erdgastrassen.

Zu den Exponaten zählen auch diverse Schmuckstücke aus grauer Vorzeit. Quelle: Tom Schröter

Finanziell gefördert wurde die Ausstellung in Wolgast vom Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem Bildungsministerium in Schwerin. Bereits am Eröffnungstag kamen viele Neugierige, um sich diesen umfassenden und facettenreichen Informationsschatz anzusehen. Besucher zahlen 5 Euro; Wolgaster erhalten bereits für 4 Euro Eintritt. Geöffnet ist das neben dem Rathaus befindliche Museum, dessen 65-jähriges Bestehen in diesem Jahr begangen wird, von Dienstag bis Sonnabend sowie an Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Von Tom Schröter