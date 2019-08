Wolgast

Schreck am Montagmittag: Kurz vor 13 Uhr brannte in der Wolgaster Chausseestraße (B 111) auf Höhe des Neuen Friedhofes in Richtung Insel Usedom ein Pkw. Die 39-jährige Fahrerin des Mercedes-Benz von der Insel Usedom gab an, dass während der Fahrt plötzlich der Motor ausgegangen sei und alle Armaturen geblinkt hätten. Sie konnte glücklicherweise den Wagen noch auf den Bürgersteig lenken, dann sei auch schon Qualm und Feuer aus dem Motorraum gekommen. 17 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Bundesstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt, es bildeten sich lange Staus in beide Richtungen.

Von Cornelia Meerkatz