Pedale verwechselt: VW-Fahrerin schießt in Hauswand

Wolgast/Lütow

Einsatzstarker Sonnabendvormittag für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast: Die Polizei rief nach einem Unfall auf dem Hinterhof der Postfiliale in der Breiten Straße in Wolgast die Feuerwehr. Wie sich vor herausstellte, hatte dort eine Frau mit ihrem Pkw VW das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Daraufhin schoss sie in den Giebel eines den Hof mit begrenzenden Hauses.

Zur Galerie In Wolgast war in der Breiten Straße eine Fahrerin mit ihren VW am Sonnabendmittag in eine Hauswand geschossen. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte das Gelände ab. Die Frau hatte Gas und Bremse verwechselt.

Die Polizeibeamten alarmierten nach der Unfallaufnahme die Freiwillige Feuerwehr Wolgast, die vor Ort erste Absperrmaßnahmen vornahm. Ein Bausachverständiger und ein Mitarbeiter vom THW wurden verständigt. Das Haus ist sehr stark beschädigt und hat über die gesamte Giebelwand dicke Risse bekommen. Ob es einsturzgefährdet ist, konnte noch nicht abschließend gesagt werden.

Die Frau blieb bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Bereits am Morgen gegen 8 Uhr wurden die Wolgaster und weitere Wehren der Umgebung wegen einer Rauchentwicklung im Bereich Lütow/ Neuendorf auf die Insel Usedom gerufen. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort aber kein Feuer feststellen.

Kurze Zeit später mussten die Kameraden zu einem weiteren Einsatz ausrücken. In der Wolgaster Diesterwegstraße hatten Passanten den Notruf gewählt, nach dem ein Rauchmelder in einer Wohnung schrillte. Wie sich in diesem Fall herausstellte, war in der Wohnung lediglich war ein Essen angebrannt.

Von Tilo Wallrodt