Stralsund

Lebenslänglich – das ist die Forderung der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage als Strafe für das brutale Verbrechen an der 18 Jahre alten Maria K. aus Zinnowitz. Am Montag, dem fünften Verhandlungstag, sind vor dem Landgericht Stralsund die Plädoyers gehalten worden. Nicolas K. (19 Jahre) und Niko G. (21 Jahre), sind angeklagt des gemeinschaftlichen Mordes und des Schwangerschaftsabbruches. Beide wussten, dass Maria zum Zeitpunkt des Mordes schwanger war.

Staatsanwalt Christoph Schäfer führte in seiner Rede aus, dass die Täter mit großer Brutalität vorgegangen seien. Es sei ihnen darum gegangen, einen Menschen sterben zu sehen. Sie hätten Marias Tod vorsätzlich herbeigeführt. Es sei zwar nicht ihr Ziel gewesen, das ungeborene Kind zu töten, aber sie hätten sich des Schwangerschaftsabbruches im Sinne des Gesetzes strafbar gemacht.

„15 Jahre wären zu wenig“

Laut Schäfer sei Niko G. voll schuldfähig. Er plädierte auf eine lebenslange Haftstrafe unter Berücksichtigung der besonderen Schwere der Schuld. Das hieße 20 Jahre Gefängnis und kaum Möglichkeiten einer vorzeitigen Entlassung. Dem schloss sich auch Sabine Butzke an, Verteidigern von Marias Mutter Steffi K. als Nebenklägerin. „15 Jahre wären zu wenig“, sagte Butzke.

Für Nicolas K. fordern sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklägerin die Unterbringung im Maßregelvollzug. Dort ist der 21-Jährige bereit seit seiner Festnahme untergebracht. Er soll dort weiter behandelt werden. „Die Allgemeinheit muss vor diesem nach wie vor hochgefährlichen Täter geschützt werden“, sagte Butzke.

Nebenklage fordert bei Nicolas längere Haftstrafe

Außerdem verlangt die Staatsanwaltschaft die Verhängung einer Haftstrafe nach Jugendrecht in Höhe von zehn Jahren. Hier wich das Plädoyer der Nebenklage ab: Sabine Butzke verlangte eine Verhängung einer Jugendstrafe in Höhe von 15 Jahren.

Die Staatsanwaltschaft verwies nochmals auf die im Prozess deutlich gewordene schwere disssoziale Persönlichkeitsstörung und die schwere seelische Abartigkeit von Nicolas K. Der Angeklagte habe weiterhin Tötungsphantasien. Staatsanwalt und Nebenklägerin folgen den Gutachtern, wonach Nicloas K. als sehr gefährlich eingeschätzt wird. Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten auch bei Nicolas K. die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Haftentlassung wäre damit so gut wie ausgeschlossen.

Quälende Frage: Warum Maria ?

Sabine Butzke sprach als Vertreterin von Marias Mutter am Montag sehr emotional und ausführlich, am Ende war sie selbst den Tränen nahe. Wie Butzke sagte, sei es der Mutter von Maria darum gegangen, dass diese grausame, heimtückische und brutale Tötung aufgeklärt wird. Nach wie vor stehe für Steffi K., die Brüder und die Familie die quälende Frage im Raum, warum Maria ausgewählt wurde. Schließlich seien Maria und die Angeklagten beste Freunde gewesen.

Der Mutter sei es auch darum gegangen, in das Gesicht der Angeklagten zu sehen und zu prüfen, ob sie ihr auch in die Augen schauen könnten. Beide hätten den Blickkontakt jedoch meist verwehrt. Nach Einschätzung der Nebenklage zeigen beide Täter keinerlei Reue. Ihnen sei noch nicht klar, welche menschenverachtende Tat sie begangen hätten, zumal sie Maria bestialisch zugerichtet hätten.

„Es bleibt eine große Leere“

Marias Mutter weinte während des Plädoyers ihrer Anwältin. Fest in der Hand hielt sie dabei eine Halskette. Auf einem Medaillon an der Kette ist ein Fingerabdruck Marias verewigt – als Erinnerung an Maria. Das Plädoyer der Nebenklage schloss mit den Worten: „Es bleiben: Erinnerungen an Maria, ihr freundliches, überschäumendes Lachen, aber auch eine große Leere in der Familie, weil sie fehlt.“

Hinweis der Redaktion: Die Plädoyers der beiden Verteidiger der Angeklagten folgen. Die Urteile sollen am Freitag gesprochen werden. Mehr in Kürze.

Von Cornelia Meerkatz