Wolgast

Bis zum Jahr 2040 wird für die Region Vorpommern-Greifswald ein Einwohnerschwund von 12,2 Prozent prognostiziert. Die Wohnungsgenossenschaft Wolgast (WGW) will und muss diesem Umstand Rechnung tragen. Dabei hat sie sowohl die Stadt am Peenestrom als auch den Bereich Usedom-Nord im Blick.

Das 2016 erarbeitete Unternehmensfortführungskonzept der WGW (1421 Wohnungen) wurde mittlerweile bis 2029 fortgeschrieben und beinhaltet laut Geschäftsführer Ralf Pens einen ganzen Maßnahmenkatalog. Der Wohnungsleerstand bei der Genossenschaft betrage momentan zwölf Prozent. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung werde der Teilrückbau von Wohnblocks in Wolgast-Nord geprüft, da in diesem Wohnviertel der Einwohnerrückgang erfahrungsgemäß besonders groß sei.

Etagenweiser Rückbau von Wohnblöcken

Die Prüfung betreffe die jeweils teilsanierten Blöcke in der Robert-Koch-Straße 14-20, in der Maxim-Gorki-Straße 16-19 und in der Puschkin-Straße 15-24. Frühestens ab dem Jahr 2022 sollen hier jeweils eine oder mehrere Etagen abgetragen werden. „Indem die Blöcke am Rande von Wolgast-Nord flacher werden und zum Zentrum hin ihre Höhe behalten, entsteht ein optisch ansprechenderes Stadtviertel“, meint Pens. „Hinzu kommt, dass wir die Wohnungen in den verbleibenden Stockwerken modernisieren und das Wohnumfeld verschönern wollen, so dass wir möglichst viele Mieter in diesem Stadtteil halten.“

Die WGW agiert dabei in enger Abstimmung mit der Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi; 2860 Wohnungen). WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin kündigte ab dem Jahr 2021 ebenfalls den etagenweisen Rückbau von Wohnblöcken im Randbereich von Wolgast-Nord an, womit dem Stadtteil ein attraktiver Kleinstadt-Charakter verliehen werde.

WGW-Geschäftsführer Ralf Pens (l.) lässt sich von Heizungsmonteur Laszlo Karpacs die Technik erläutern, die im Zuge der Umstellung auf Fernwärme derzeit installiert wird. Quelle: Tom Schröter

Unterdessen stellt die WGW bis 2020 weitere Wohnungen von Nachtspeicheröfen auf Fernwärme um. In diesem Jahr betrifft dies insgesamt 220 Wohnungen in der Diesterwegstraße 41-65. „Im nächsten Jahr sind dann 200 Wohneinheiten in der Hufelandstraße 12-20, in der Maxim-Gorki-Straße 1-6 und in der Makarenko-Straße 7-8 an der Reihe“, so Ralf Pens weiter. „Dank der Umstellung auf Fernwärme verbessert sich für unsere Mieter der Wohnkomfort, da künftig eine flexiblere Regulierung der Heizung möglich ist. Gleichzeitig senken wir die Verbrauchskosten und verbessern obendrein unsere ökologische Bilanz.“

Ebenfalls geprüft werde gegenwärtig der Einbau von Aufzügen im Wohnblock in der Hufelandstraße 12-15. „In den Aufgängen“, so berichtet der WGW-Chef, „können 42 altersfreundliche, barrierefreie Wohnungen entstehen, die weiter stark nachgefragt sind.“ Zurzeit habe die WGW in Wolgast etwa 100 barrierefreie Wohneinheiten im Angebot; diese Anzahl solle innerhalb der nächsten drei bis vier Jahren verdoppelt werden.

Neue Geschäftsstelle in der Goethestraße

In Planung sei darüberhinaus der Bau einer neuen Geschäftsstelle für die WGW, die auf dem noch freien Grundstück in der Goethestraße 3 enstehen solle. Beabsichtigt sei ein zweietagiger Zweckbau unter anderem mit Schulungs- und Versammlungsraum und einem Beratungsraum, der dem Aufsichtsrat und Treffen mit Hausgemeinschaften ausreichend Platz bietet. „In dem Neubau, der voraussichtlich ab 2020 entsteht, finden unsere Mitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen vor. Außerdem herrscht dort Barrierefreiheit, was an unserem jetzigen Standort in der Hufelandstraße 16 nicht der Fall ist“, so Pens.

Auch in der Altstadt von Wolgast will sich die WGW engagieren. Zu Jahresbeginn erwarb die Genossenschaft das Haus in der Schusterstraße 38 – ein Neubau mit acht Wohneinheiten. Darüber hinaus trägt sie sich mit dem Gedanken, das unbebaute Eckgrundstück in der Kleinbrückenstraße 7/8 zu kaufen, um dort ein Wohnhaus zu platzieren. „Wir sind zurzeit mit dem Sanierungsträger und dem Rahmenplaner der Stadt im Gespräch. Mit Blick auf eine vertretbare Miete ist es unser Ziel, gemäß modernen Ansprüchen zu bauen und das Grundstück optimal auszunutzen“, erklärt Pens.

Unabhängig davon halte die WGW auch im Norden der Insel Usedom regelmäßig nach lukrativen Bauplätzen Ausschau. Aktuell bewirbt sich die Genossenschaft zum Beispiel um ein Baufeld in Trassenheide, wo neben dem Vostra-Gelände ein Wohngebiet entwickelt werden soll. Zuletzt war durch die WGW auf Usedom 2016 der Neubau einer Wohnanlage mit 34 Wohnungen in der Zinnowitzer Frank-Straße fertiggestellt worden.

Tom Schröter