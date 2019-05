Hohendorf

Der Bauausschuss der Wolgaster Stadtvertretung befasste sich in dieser Woche mit dem Ersatzneubau eines Sport- und Gemeindezentrums in Hohendorf. Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) möchte per Eilentscheidung die entsprechende Entwurfsplanung für den Neubau in Auftrag geben und bittet im politischen Raum um die Genehmigung dafür. Das Investitionsvolumen für den Neubau wird auf einen siebenstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Wie Weigler auf Nachfrage informiert, solle das Vereinsgebäude des Vereins SV Hohendorf 69 auf dem Hohendorfer Sportplatz perspektivisch durch einen Neubau ersetzt werden. „Wir haben in unserem Ortsteil Hohendorf mehrere engagierte Vereine, wie zum Beispiel den Sportverein, den Hohendorfer Carnevalclub und die Ortsgruppe der Volkssolidarität. Außerdem gibt es eine Yoga- und eine Tanzgruppe. Alle versammeln sich an unterschiedlichen Stellen, weil ein gemeinsamer Anlaufpunkt fehlt“, so der Bürgermeister.

Auch die Sportler würden profitieren

Mit dem Neubau eines Sport- und Gemeindezentrums am Sportplatzgelände könne hier Abhilfe geschaffen werden. Auch die Bedingungen für den Hohendorfer Sportverein würden sich in einem großzügigeren, modernen und neuen Gebäude wesentlich verbessern. Und nicht zuletzt hätte auch die Hohendorfer Ortsteilvertretung hier eine ansprechende Versammlungsstätte.

Eine Entwurfsplanung sei notwendig, um die nötigen finanziellen Fördermittel für das Vorhaben beantragen zu können. Laut Weigler erhoffe sich die Stadt Zuschüsse aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds der EU für die Entwicklung der ländlichen Räume ( ELER) oder dem Europäischen Fonds zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILER). „Und um die Möglichkeit der Eilentscheidung bitte ich, weil die Anträge für das ILER-Programm schon zum 1. August eingereicht werden müssen.“

Tom Schröter