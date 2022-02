Pläne für neuen Einkaufsmarkt in Koserow: So ist der Stand

Koserow

Der Weg zu einer konsensfähigen Entscheidung in Sachen zweiter Einkaufsmarkt für das Bernsteinbad gestaltet sich weiter holprig. Zwar gab es am Donnerstagabend eine erneute Dialog-Veranstaltung von Gemeindevertretung und Bürgerinitiative, was beide Seiten als vorteilhaft und gut bezeichneten. Doch eine von allen Beteiligten zustimmungsfähige Variante zu Größe und Standort des von vielen Koserowern dringend ersehnten, zweiten Marktes zeichnet sich (noch längst) nicht ab.

Deshalb erbrachte die nur einstündige, teils emotionale Unterredung lediglich das eine verbindliche Resultat: Es wird wohl weiterere Jahre mühevoller Arbeit und sachlichen Meinungsstreits bedürfen, bis das Einkaufen für Einheimische und Urlauber im Seebad endlich deutlich komfortabler wird als derzeit.

Weiterer Vollsortimenter

Gegenstand der jüngsten Beratung war der Vorentwurf des von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Einzelhandelsgutachtens, erstellt vom Team des Unternehmens Cima Beratung und Management GmbH am Standort Lübeck. Er spricht sich nach Betrachtung zahlreicher Kriterien für die Sinnhaftigkeit eines weiteren Vollsortimenters (wie beispielsweise Rewe) in Koserow aus. Und zwar vorzugsweise mit einem „realistischen und tragfähigen Rahmen von rund 1460 bis 1610 Quadratmetern Verkaufsfläche“.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Prüfung von fünf durch die Gemeinde vorgegebenen Standorten fällt das Fazit der Experten eindeutig zugunsten der Fläche an der Hauptstraße/Kölpinseer Weg aus. Dieser Standort weise insgesamt die besten Voraussetzungen auf, da er „bereits heute den Einzelhandelsschwerpunkt von Koserow bildet“ und somit die Einzelhandelslagen nicht durch einen neuen Standort „zerrissen“ würden. Er bedeutet zwar keine Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit für Einwohner bestimmter Wohnlagen, gewährleiste aber, dass Kunden verschiedene Einkäufe an einem Ort erledigen können. Außerdem von Vorteil ist, dass nur hier die Flächen sofort verfügbar wären (bereits an den möglichen Investor verkauft bzw. langfristig verpachtet).

Gegen die Prüfstandorte 1 (Parkplatz Seeblick/Torfloch) und 2 (Parkplatz Förster-Schrödter-Straße) sprechen laut Cima die zu geringen Flächengrößen und bei Standort 2 außerdem die Erreichbarkeit nur über untergeordnete Wohnstraßen. Gegen Standort 3 (Agrarfläche zwischen Triftweg und B 111) steht die bislang ungeklärte (und wahrscheinlich auch kaum genehmigungsfähige) direkte Zufahrt an die Bundesstraße. Außerdem entstünde hier ein neuer Konkurrenzstandort zum Ortszentrum, der von da Kunden und Kaufkraft abziehen würde.

Standort Hauptstraße/Kölpinseer Weg wird präferiert

Schließlich steht hier die Flächenverfügbarkeit aus privater Hand derzeit noch grundsätzlich infrage. Bleibt Standort 5 (neben Karls Parkflächen/südlich der B 111). Da er sich im Außenbereich des Ortes befindet und vom Koserower Siedlungsgebiet durch die Bundesstraße getrennt ist, „ist er offensichtlich nicht genehmigungsfähig“, schreiben die Gutachter. Deren Fazit: „Mit Blick auf die derzeitige Versorgungssituation in Koserow und den Wunsch einer zügigen Realisierung des Ansiedlungsvorhabens“ sollte der Standort Hauptstraße/Kölpinseer Weg präferiert werden.

Vertreter der Bürgerinitiative halten indes nicht nur die vorgeschlagene Größe des Marktes für überzogen, sondern zweifeln auch grundsätzlich am Gutachten. Es seien beispielsweise bei der Standortprüfung zu wenige und nicht nachvollziehbar ausgewählte Kriterien (wie die Erreichbarkeit vom ÖPNV) bewertet worden. Andere, wie Natur und Umwelt, Emissionen, städtebauliche Integration und Veränderung des Ortsbildes, fehlten völlig. Allerdings stellten Bürgermeister René König und Betriebsausschuss-Vorsitzender Thomas Wellnitz klar, dass diese und viele weitere Aspekte der grundsätzlichen Prüfung im weiteren Verfahren unterzogen würden. Im jetzt vorliegenden Gutachten sei es lediglich um die Größe und den Standort eines zweiten Versorgers gegangen. Und dahingehend sei die Vorgehensweise durchaus nachvollziehbar.

Im Einzelnen notierten die Gesprächsteilnehmer dennoch eine ganze Reihe von Nachfragen an Cima, die es zu beantworten gelte. Etwa die, warum Tagesgäste in die Berechnungen mit einbezogen wurden, nicht aber Karls Erlebnisdorf, wo man auch – zumindest teilweise – Nahrungsmittel kaufen könne. Weiter: Wie wurde das Nachfragepotenzial der Touristen ermittelt? Nur geschätzt? Warum wurde die Versorgungslage in den Nachbargemeinden nicht mit einbezogen? Diese und weitere Fragen (etwa zu nicht stimmigen, womöglich sogar fehlerhaften Berechnungen) solle der Verfasser des Gutachtens ausräumen, auf dass die Antworten die Kritiker der Planung überzeugen mögen. Anderenfalls deutete ein BI-Mitglied in der Diskussion an, den juristischen Weg gegen das Vorhaben einschlagen zu wollen.

Seit zehn Jahren Kampf um den Markt

Kein Wunder, dass dadurch auch die Wortbeiträge von Gemeindevertretern pro zweiten Einkaufsmarkt als Vollsortimenter etwas leidenschaftlicher wurden. Man kämpfe seit zehn Jahren um diesen Markt und damit auch um bessere Versorgungsbedingungen für die Einheimischen und die Feriengäste. Denen gegenüber stehe man laut Friedhelm Lietz und Ulrich Helmer als gewählte Volksvertreter vorrangig in der Pflicht, endlich Brauchbares vorzuweisen. Viele vergleichbare Ostseebäder hätten drei oder vier Märkte. Dagegen gebe es in Koserow, wie jeder im vorhandenen Netto-Markt immer wieder spüre, dringend echten Nachholbedarf.

Bürgermeister René König (parteilos) will in der kommenden Woche die Nachfragen an die Firma Cima richten. „Ich hoffe auf überzeugende Antworten und darauf, dass Zweifel ausgeräumt werden. Eventuell gibt es ja auch noch eine Überarbeitung des Vorentwurfs.“ Er war sichtlich darum bemüht, keine unnötige Schärfe in den Meinungsaustausch einziehen zu lassen. Man wolle den Interessen möglichst vieler Koserower und Gäste entsprechen, so sinngemäß das Ortsoberhaupt. Schon bald soll eine weitere Diskussion, dann hoffentlich im Beisein und mit Erläuterungen des Gutachters, folgen.

Von Steffen Adler