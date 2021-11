Heringsdorf

64 Stufen sind es für Karl-Heinz Eisfeld, wenn er im Heringsdorfer Dünenweg von seiner Wohnung auf die Straße will. Der 71-Jährige wohnt in der vierten Etage des Sechsgeschossers. „Mitunter ist das Treppensteigen eine große Belastung, wenn man etwas tragen muss“, sagt Eisfeld. Kein Wunder. Er ist schwerbehindert und herzkrank. „Ich bin Risikopatient“, ergänzt der Senior.

Die Blöcke im Dünenweg wurden zu DDR-Zeiten errichtet. Fahrstühle gibt es nicht. Noch nicht. Knapp 1,7 Millionen Euro hat die Wohnungsgesellschaft der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf (WOG) im kommenden Jahr eingeplant, um vier Aufgänge im Plattenbau Dünenweg – 13, 13a, 14 und 14a – mit Fahrstühlen auszustatten. „Wenn das realisiert ist, werden 84 Wohnungen künftig barrierefrei erreichbar sein. Gerade in dem Block wohnen viele ältere Mieter“, sagt WOG-Geschäftsführer Mike Speck.

Im März soll Baustart sein. Für Speck ist die Lösung „innovativ und wegweisend“. In der Regel werden Fahrstühle von außen angebaut. Im Dünenweg wird das anders sein. Der Aufzug wird in das Bestandstreppenhaus integriert, wodurch die einzelnen Etagen direkt erreichbar sind. Hinter der Idee steckt der Firmenverbund Krassow, dessen Geschäftsführer vor fünf Jahren mit dem „Einbau innenliegender Aufzüge in Bestandstreppenhäusern“ bei der internationalen Handwerksmesse den Bayerischen Staatspreis im Bereich Technik abräumte.

Jede Etage barrierefrei erreichbar

Das Konzept: Nach dem Entfernen eines der beiden Treppenläufe kann die Aufzugsanlage in den geschaffenen Freiraum des Treppenhauses eingebaut werden. Im Ergebnis entsteht je nach örtlicher Gegebenheit die Möglichkeit jede Etage, auch das Kellergeschoss, über den Aufzug barrierefrei zu erreichen. „Ein weiterer Vorteil ist, dass wir in dem Glasfahrstuhl eine Tiefe von 1,80 Meter haben, so dass auch der Rettungsdienst mit einer Trage hineinkommt“, sagt Speck.

Der Umbau erfolgt ohne Auszug der Mieter. Auch bleiben die Wohnungen der Mieter unberührt. „Das gilt auch für die Mieten. Es wird keine Modernisierungsumlage geben“, betont der Geschäftsführer.

Wartungsarbeiten auf Betriebskosten umgelegt

„Es gibt zwar keine Mieterhöhung, aber in den Betriebskosten wird sich das niederschlagen“, vermutet Karl-Heinz Eisfeld. Der gebürtige Sachsen-Anhaltiner kam 1968 auf die Insel und lebte lange in Bansin. Seit sieben Jahren wohnt er in dem Block. „Es ist wunderbar, dass der Fahrstuhl kommt. Aber wie gesagt, umsonst gibt es nichts mehr.“ Laut Speck werden die jährlichen Wartungsarbeiten in den Betriebskosten auf die Mieter umgelegt. Das variiere je nach Wohnungsgröße.

Ende November 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann hofft Detlef Spiller auch wieder auf mehr Besuch. Seit zehn Jahren wohnt er mit seiner Frau in der vierten Etage. Er ist 67 und noch einigermaßen fit. „Für Freunde und Verwandte älteren Semestern ist es schon abschreckend, wenn sie die ganzen Treppen steigen müssen“, sagt Spiller, der den Fahrstuhl nur nutzen will, nach einem Einkauf oder wenn Möbelstücke in die Wohnung müssen. „Treppensteigen ist doch gut für die Fitness.“

Allerdings dürfte die Barrierefreiheit vor allem für ältere Mieter ein gutes Argument sein, perspektivisch in der Wohnung zu bleiben, meint Speck, der für die Fahrstuhlinvestition noch auf Fördermittel vom Land (Schaffung von barrierefreiem Wohnraum) hofft.

Neuer Spielplatz und Müllplatz mit Chip-System

Insgesamt will die Wohnungsgesellschaft der Kaiserbäder im kommenden Jahr rund 2,5 Millionen Euro investieren. Zu den Fahrstühlen soll der Dünenweg-Block anstelle des Bolzplatzes einen neuen Spielplatz (70 000 Euro) bekommen. Rund 25 000 Euro will die Genossenschaft, die in den Kaiserbädern um die 800 Wohnungen betreut, in die Bebel-Straße 4 in Heringsdorf investieren. In den sechs Wohnungen sollen die Bäder erneuert werden. 50 000 Euro sind für den Anbau von Balkonen in den Wohnungen in der Maxim-Gorki-Straße 2a–c in Heringsdorf vorgesehen.

In den sieben Wohnblöcken in Bansin-Dorf sollen die Müllplätze hergerichtet, besser gesagt, sicherer gemacht werden. „Wir beobachten dort seit Langem einen regelrechten Mülltourismus. Entweder entsorgen Urlauber ihren Müll bei uns oder Mieter nutzen den Müllplatz, der nicht zu ihrem Block gehört“, sagt Speck. Deshalb ist geplant für 30 000 Euro die Plätze einzuhausen und den Zugang nur mit einem Chip-System (Transponder) zu ermöglichen. Die Eingangstüren der Wohnblöcke sind bereits mit so einem System ausgestattet.

Von Henrik Nitzsche