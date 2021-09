„Pleinair“ in Lüttenort auf Usedom: Acht Künstler zu Besuch auf der Insel

Koserow/Lüttenort

Seit dem letzten Pleinair im Atelier Niemeyer-Holstein sind vier Jahre vergangen. Jetzt endlich ist es wieder gelungen, unter den geltenden Hygienemaßnahmen acht Künstlern die Gelegenheit zu einem Mal-Aufenthalt in Lüttenort zu bieten. Am Samstag ist das zehntägige XII. Pleinair mit einem Atelierfest zu Ende gegangen. Gelegenheit für einen Rückblick.

Die Malerin Sabine Curio – sie ist die Vorsitzende des Freundeskreises Otto-Niemeyer-Holstein – schildert, wie kompliziert unter Coronabedingungen allein die Auswahl aus etwa 60 Bewerbungen gewesen ist. Das war bereits im Mai vorigen Jahres, als man noch daran glaubte, in wenigen Monaten zum Pleinair einladen zu können: „Die Juroren haben angestrengt vor ihren Bildschirmen gesessen und nach einem vorgegebenen System Punkte vergeben. Alles, was wir sonst in Gesprächen beraten und abgewogen haben, wurde dadurch auf ein Minimum reduziert.“

Landschaftsmalerei wird oft unterschätzt

Die Künstler, die sich bewerben, sollten wie Otto Niemeyer Holstein „Bewunderer der sichtbaren Welt“ (Joachim John) sein, gegenständlich arbeiten können, um in der Lage zu sein, sich auf die Insel Usedom und das Künstlerwesen Lüttenort einzulassen. Und das scheint mehr als gelungen, wie unter anderem die Teilnehmerin Yvette Kießling berichtet.

Yvette Kießling hat schon Kindheitserinnerungen an das Künstleranwesen Lüttenort. Sie war mit ihren Eltern häufig in Kölpinsee. Der Museumsbesuch bei ONH gehörte zum Standardprogramm. „Schon damals habe ich entschieden, Malerin zu werden“, sagt die Meisterschülerin von Arno Rink. Quelle: Ingrid Nadler

„Ich habe noch nie so viel Inspiration von einem Pleinair erfahren, wie von diesem“, schwärmt die Malerin aus Leipzig. Und sie meint nicht nur die natürlichen Gegebenheiten, die das Künstleranwesen mit seiner Lage zwischen Achterwasser und Ostsee idealerweise sowieso bietet.

„Wir haben uns untereinander so viel gegeben, waren von unserer künstlerischen Sichtweise ganz nah beieinander. Ich erlebe oft, dass die sogenannte Landschaftsmalerei in der zeitgenössischen Kunst unterschätzt wird. Umso größer ist die Herausforderung, weiter mit und in der Landschaft zu arbeiten und neue, überzeugende Konzepte zu entwickeln“, beschreibt die Meisterschülerin von Arno Rink ihren künstlerischen Ansatz.

Berührungspunkte mit Ostsee, Himmel und Licht

Mit diesen Erwartungen ist auch Maria Mednikova aus Dresden auf die Ferieninsel gekommen: „Der Ort, an dem so ein großer Künstler wie Otto Niemeyer-Holstein seine Inspiration geschöpft hat, und seine geistige Präsenz machen für mich den besonderen Reiz dieses Pleinairs aus. Ganz besonders fühle ich mich von der Ostsee berührt, dem weiten Himmel und dem einzigartigen Licht“, schildert die Malerin ihre Befindlichkeit.

Und dann hebt auch sie die besondere Atmosphäre unter den Teilnehmern hervor, die sie als anregend und bereichernd empfunden hat. Eine weitere Teilnehmerin ist Heike Burghardt aus Schöneiche, die Kindheitserinnerungen mit Usedom verbindet, und wie ihre Eltern schon damals fasziniert war von Lüttenort und seiner unglaublichen Geschichte.

Die bei diesem Pleinair deutlich zu Tage getretene gemeinsame Sozialisierung hebt auch die Leiterin des Museums, Franka Keil, hervor. „Man merkt die gemeinsame Herkunft aus den Kunsthochschulen Leipzig, Dresden oder Weißensee. Die Art, offen miteinander umzugehen, und das Wissen darum, Landschaften als Momentaufnahmen zu verstehen, die man – und hier schließt sich der Kreis – als Bewunderer der sichtbaren Welt festhalten muss.“

