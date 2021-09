Plötzlich war die Fräse da: Bewohner des Wolgaster Tannenkamps brauchen jetzt Geduld

Wolgast

Da staunten die Bewohner des Tannenkamps am Dienstagmorgen nicht schlecht: Plötzlich wurde eine große straßenfräse im Tannenkampweg abgeladen und wenig später starteten auch schon die Straßenbauarbeiten. Denn bis Ende Oktober wird nun die Fahrbahn im Tannenkampweg im Bereich vor Einmündung Weg zu den Gärten sowie Straße Am Wolfskrug bis zum Ende der vorhandenen Asphaltbefestigung vor Einmündung Waldstraße aus Richtung Stadt erneuert.

Grund für die Straßenbaumaßnahmen sind zahlreiche Schäden an der Asphaltdecke. Gleichzeitig sollen auch abgesackte Gullys erneuert werden. Die Baumaßnahme, so bestätigte Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), ist Bestand der Haushaltsplanung dieses Jahres sowie eine der beschlossenen Sanierungsmaßnahme an den Fahrbahnoberflächen städtischer Straßen. „Nachdem im vergangenen Jahr der erste Abschnitt des Tannenkampweges erneuert wurde, folgt nun das nächste Bereich. Der letzte Abschnitt bis hinter den Neuen Friedhof soll dann bis Ende 2023 erfolgen“, erklärt der Bürgermeister.

Bauarbeiten bis Ende Oktober

Auftraggeber ist die Stadt Wolgast mit dem beauftragten Bauleitungsbüro, dem Ingenieurbüro für Bautechnik Wolgast GmbH. Die Bauarbeiten werden ausgeführt von der Eurovia Verkehrsbau Union GmbH, Neubrandenburg. Und da gab es zum Start der Baumaßnahme gleich mal eine Panne: Die Anwohner es Tannenkampweges und der angrenzenden Wohngebiete wurden nicht über den Baubeginn informiert. Das soll laut Baufirma am Mittwoch durch Handzettel nachgeholt werden. Außerdem sind Umleitungsschilder aufgestellt. Die sind besonders für Urlauber wichtig, die den Wolgaster Tierpark im Tannenkamp besuchen wollen.

Innerhalb eines Tages war die komplette alte Asphaltschicht im Tannenkampweg abgefräst. Quelle: Tilo Wallrodt

Gebaut wird bis Ende Oktober, teilweise unter halbseitiger Sperrung und mit Ampelregelung. Nachdem die Fahrbahndecke am Dienstag abgefräst wurde, werden bis Ende September kaputte Gossensteine am Fahrbahnrand erneuert sowie neue Schachtabdeckungen eingesetzt. Ab Anfang Oktober wird unter Vollsperrung ein bewehrendes Glastextil auf die alte Fahrbahndecke aufgebracht. Ab 4. Oktober soll dann ebenfalls unter Vollsperrung des Tannenkampweges die neue Asphalttragschicht aufgebracht werden. Bis Ende Oktober erfolgen danach die Restarbeiten wie das Schneiden der Fugen und deren Vergießen. Der Gesamtkostenumfang beträgt etwa 135 000 Euro.

Die Müllentsorgung am Montag ist Bereich Tannenkamp mit dem Entsorgungsunternehmen abgestimmt. Auch die Zufahrt in die Anliegerstraßen ist am kommenden Wochenende vom 2. bis 4. Oktober (Montag bis 6.30 Uhr) gewährleistet. Kraftfahrer müssen aber besonderes vorsichtig fahren, um die neue Fahrbahndecke nicht zu beschädigen.

Von Cornelia Meerkatz