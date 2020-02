Poetry Slam: Darum findet das Event nicht mehr in Heringsdorf statt

Koserow

Die Inselmitte darf sich auf ein weiteres kulturelles Highlight freuen. Am 25. Juli wird erstmals der Usedomer Poetry-Slam-Wettstreit im Bernsteinbad Koserow ausgetragen. Die Teilnehmer messen sich im Hotel „Nautic“. Das bestätigten Hotelier Thomas Wellnitz und Cheforganisator Dominik Bartels.

Nach dem erst jüngst gefeierten Ossi-Abend in den Räumen der örtlichen Kurverwaltung einigten sich beide Seiten auf eine solche Zusammenarbeit.

Organisatoren versprechen hochkarätige Veranstaltung

Bartels kündigte auf Nachfrage an, dass es eine hochkarätige Veranstaltung geben werde. So sei es gelungen, bereits den aktuellen deutschen Meister im Poetry Slam, Friedrich Herrmann aus dem thüringischen Jena, für Usedom zu verpflichten.

Wie bislang üblich werden vier Teilnehmer in einer doppelten Vorrunde um den Sieg kämpfen. Das Publikum im rund 150 Leute fassenden Saal des „Nautic“ darf wieder mit abstimmen, das „Inselkind“ Bartels moderiert die Show.

Über die örtliche Kurverwaltung und das Portal Reservix hat der Ticketverkauf bereits begonnen. Die gemeinschaftlichen Veranstalter hoffen auf eine rege Nachfrage unter Einheimischen wie Urlaubern und rechnen damit, dass diese Premiere in Koserow ein Erfolg und zum Auftakt einer neuen Kooperation wird.

Kein Termin im Kaiserbädersaal

In der jüngeren Vergangenheit hatten die Poetry-Slammer Heringsdorf und den Kaiserbädersaal zu ihrer heimischen Spielstätte erkoren und oft genug zum Brodeln gebracht. Allerdings gab es diesen Wettbewerb im Sommer 2018 zum vorerst letzten Mal. Nach einer Pause im Vorjahr fand sich nun nach Informationen der Redaktion kein passender Termin in den Sommermonaten, so dass Bartels in den Kaiserbädern die Segel streichen musste.

Schließlich fand er nach unkomplizierten und freundschaftlichen Abstimmungen in Koserow interessierte und entscheidungsfreudige Partner sowie eine geeignete Location. Dort weiß man um die Qualität und den hohen Anspruch des Event-Managements beim Poetry Slam und will seinerseits alles tun, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Adler