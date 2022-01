Wolgast

Ein sturzbetrunkener Mann machte am Sonnabendabend den Einsatz der Bundespolizei in einem Zug der Usedomer Bäderbahn (UBB) erforderlich. Der polnische Staatsangehörige war in einem Zug von Züssow nach Swinemünde ohne erforderliches Ticket unterwegs. Um der Fahrausweiskontrolle durch die Zugbegleiterin zu entgehen, hatte sich der Mann in der Zugtoilette eingeschlossen.

Die Zugbegleiterin forderte jedoch Hilfe durch die Bundespolizei an. Als eine Streife kurze Zeit später am Bahnhof Wolgast eintraf, befand sich der 36-jährige Schwarzfahrer immer noch auf der Toilette. Womit er jedoch nicht gerechnet hatte: Die Beamten öffneten die Tür von außen. Der Mann war sichtlich überrascht, denn er hielt in diesem Augenblick noch seine brennende Zigarette in der Hand. Auf die Polizeibeamten machte er einen alkoholisierten und berauschten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,76 Promille. Angaben zu seiner Person wollte oder konnte der Pole nicht machen.

Daraufhin wurde der von ihm mitgeführte Rucksack von den Beamten durchsucht. Darin befand sich eine Tüte mit 21,2 Gramm Marihuana. Eine polnische ID-Card wurde ebenfalls gefunden. Der Allgemeinzustand des Mannes, fehlendes Bargeld sowie die niedrigen Außentemperaturen veranlassten die Beamten, den Mann in Schutzgewahrsam zu nehmen. In der Unimedizin Greifswald sollte festgestellt werden, ob bei dem Mann überhaupt eine Gewahrsamstauglichkeit vorliegt.

Promillewert war „Tagesrekord“

Der behandelnde Arzt im Klinikum war von den „Trinkerqualitäten“ des Polen „beeindruckt“, da dieser ohne fremde Unterstützung noch selbstständig gehen konnte und zu diesem Zeitpunkt den „Tagesrekord“ mit gepusteten 3,76 Promille hielt. Um 21.40 Uhr stellte der Arzt dann aber fest, dass eine Gewahrsamstauglichkeit nicht vorliegt und der Mann stationär im Uniklinikum aufgenommen werden muss.

Für die Beamten blieb allerdings dennoch genügend Arbeit – immerhin waren drei Verstöße mit einer Anzeige zu ahnden: Erschleichung von Leistungen, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz wegen des Rauchens auf der Zugtoilette.

Von Cornelia Meerkatz