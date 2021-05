Swinemünde

Das Auswärtige Amt warnt aufgrund der noch hohen Infektionszahlen vor einem touristischen Besuch in Polen. Die Zahl der Infektionen ist kontinuierlich rückläufig und liegt inzwischen wieder unter der Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb Polen am Sonntag vom Hochinzidenzgebiet zum Risikogebiet heruntergestuft wurde.

Wer nach Polen einreist, um zum Beispiel zu tanken, Zigaretten zu holen (auch zu Fuß), muss sich nach dem Besuch in eine zehntätige Quarantäne begeben. Die Quarantänepflicht besteht nicht, wenn bei Einreise eine negativer Corona-Test (PCR oder Antigen), der nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorgelegt wird. Wer nach Polen einreist und sich deshalb in Quarantäne befindet, kann sich durch einen negativen Test davon befreien. Polizisten kontrollieren an der Grenze und geben die Personalien ggf. an das zuständige Gesundheitsamt weiter.

Berufliche und geschäftliche Gründe befreien von Quarantänepflicht in Polen

Von der Quarantänepflicht ausgenommen (ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses) sind bei Vorlage eines Nachweises über den Reisegrund unter anderem: Berufskraftfahrer und Personal des Güter- und Personenverkehrs; Personen, die aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen die Grenze überschreiten; Personen, die eine erfolgte Impfung gegen Covid-19 mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff nachweisen können und Personen, die innerhalb der letzten sechs Monate nachweisbar eine Isolierung bzw. Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Covid-19 Erkrankung durchlaufen haben.

Viele Einrichtungen sind noch geschlossen

Der Einzelhandel ist grundsätzlich geöffnet, es gelten Hygienebestimmungen und maximale Kundenzahlen pro Quadratmeter. Seit dem 4. Mai dürfen Einkaufszentren sowie Möbel- und Baumärkte öffnen. Friseure, Schönheits- und Kosmetiksalons sind geöffnet. Weiterhin geschlossen sind Saunen, Sonnen- und Massagestudios. Ebenfalls sind seit dem 4. Mai Museen und Kunstgalerien geöffnet. Geschlossen sind Kinos, Theater-, Konzert- und Opernhäuser und Aquaparks sowie Fitnessstudios.

Viele sportliche Aktivitäten sind seit dem 1. Mai erlaubt. In Kirchen gilt eine Obergrenze von einer Person pro 20 qm mit mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand.

Seit Samstag öffnen Hotels wieder, aber mit einer Belegungsbegrenzung von 50 Prozent. Restaurants, Wellness & Spa-Bereiche bleiben jedoch geschlossen. Restaurants sind grundsätzlich geschlossen, dürfen aber Gerichte außer Haus verkaufen.

Maskenpflicht in Polen auch im Freien

Maskenpflicht: Mund und Nase müssen mit Maske bedeckt werden, auch im Freien. Ausnahmen gelten für Kinder unter vier Jahren, Autofahrten alleine und mit Personen des eigenen Haushalts, Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, Berufe ohne Kundenkontakt, Berufsfahrer, wenn eine Trennwand den direkten Kundenkontakt verhindert.

Geschäfte, Banken und Tankstellen dürfen nur mit Handschuhen betreten werden, die von den Geschäften zur Verfügung gestellt werden müssen, oder nach Nutzung der am Eingang vorhandenen Handdesinfektionsmittel.

Was gilt für die Reise aus Polen nach Deutschland?

Einreisende aus Polen müssen bereits bei der Grenzüberschreitung ein negatives Testergebnis vorzeigen können. Der Test darf dabei höchstens 48 Stunden alt sein und muss auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen.

Sie müssen sich anschließend häuslich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese kann frühestens nach dem fünften Tag nach Einreise durch ein negatives Testergebnis beendet werden.

Von Hannes Ewert