Ahlbeck/Linken

Die Mehrwertsteuer-Senkung in Polen hat den Einkaufs- und Tanktourismus in Vorpommern deutlich wachsen lassen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk sagte, registrierten die Beamten am Wochenende vor allem von Ahlbeck nach Swinemünde (Swinoujscie) auf der Insel Usedom und an der Bundesstraße 104 in Linken (Vorpommern-Greifswald) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. „Die Leute fahren aber nicht nur zum Tanken hinüber, sondern erledigen dort gleich ihren gesamten Wochenendeinkauf, was „Waren des täglichen Bedarfs“ betrifft“, sagte der Sprecher. An Tankstellen bildeten sich, wegen des großen Preisunterschieds von bis zu 65 Cent pro Liter, zeitweise auch Warteschlangen.

Polen hatte zum 1. Februar die Mehrwertsteuer, unter anderem auf Sprit, von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Dadurch sind in Supermärkten, die denen in Deutschland ähneln, viele Lebensmittel und Haushaltwaren billiger geworden. Zudem ist Diesel bei Stettin (Szczeczin) um 55 bis 60 Cent, Super sogar um die 65 Cent pro Liter günstiger als bei den Tankstellen in Deutschland. Wirtschaftsexperten fordern deshalb eine Senkung der Steueranteile an den Treibstoffpreisen in Deutschland.

Die Wechselstuben im Grenzgebiet zu Deutschland haben aktuell gut zu tun, weil viele Einkaufstouristen ihre Euro in Zloty tauschen. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Einkaufstouristen nehmen lange Wege auf sich

Einkaufstouristen auf Usedom sind unter anderem Berliner und Brandenburger, die in den Ferien auf Usedom Urlaub machen, sowie Einheimische, die sogar aus Stralsund, Vorpommern-Rügen und Greifswald kamen. In Linken rollten Autofahrer aus der Mecklenburgischen Seenplatte, die etwa 100 Kilometer weit entfernt ist, über die Grenze. „Die Fahrer berichten, dass viele Autoinsassen auch Kanister dabei haben, damit es sich für sie richtig lohnt.“

Über die Bundesstraße 104 und Linken läuft das Gros des Einkaufstourismus von Mecklenburg-Vorpommern nach Polen. In der Regel fahren Menschen aus Vorpommern-Greifswald, der brandenburgischen Uckermark und der Seenplatte dort hin, um Zigaretten oder Lebensmittel zu kaufen oder etwa zum Friseur zu gehen.

Polizei verstärkt Einsätze und Kontrollen

Die Corona-Regeln sind für solche Kurzausflüge kein Hindernis. Am jeweils ersten Wochenende eines Monats fahren aber laut Bundespolizei immer mehr Menschen zum Einkauf nach Polen als sonst, weil es gerade Geld gab. Um den Fahrzeugstrom zu regulieren, war auch die Landespolizei an den Straßen unterwegs.

Von dpa/OZ