Polen öffnet die Grenzen zu MV: Ein kleiner Feiertag für Usedom

Ahlbeck

War das nicht wunderbar: Einfach mal abends auf einen Café rüber nach Swinemünde fahren und dort ein ganz anderes, lockeres Urlaubs-Flair genießen. Oder: Auf dem Markt so günstig das besonders leckere Obst und Gemüse kaufen, am Strand einfach grenzenlos von Ahlbeck auf die andere Usedomer Seite wandern oder im Einkaufscenter Corso schicke Klamotten aussuchen.

Man wusste diese Freiheit zuweilen kaum zu schätzen

All das war seit fast 15 Jahren Normalität auf der deutsch-polnischen Insel Usedom, die ihre Einwohner genossen, manche aber in ihrer Tragweite kaum zu schätzen wussten. Bis Corona kam.

Anzeige

In den vergangenen drei Monaten bewachten schwer bewaffnete Soldaten die nun wieder geschlossene Grenze. Freunde konnten sich nicht mehr treffen so wie Sportler, die sonst Seite an Seite trainieren. Viele gemeinsame kulturelle Projekte lagen auf Eis.

Weitere OZ+ Artikel

Wie schön, dass wir uns wiedersehen können

Von daher ist dieser 13. Juni nun ein kleiner Feiertag für Usedom, wenn die Schlagbäume nach der Corona-Schließung wieder hochgehen. Denn endlich kehrt es zurück, das Stück grenzübergreifende Normalität, dass wir schon für so selbstverständlich erachtet haben.

Dzien Dobry (hallo), liebe Nachbarn. Wie schön, dass wir uns wieder treffen können.

Mehr lesen:

Polen öffnet wieder die Grenze zu MV: Das müssen Sie bei einem Ausflug beachten

Vor der Öffnung: So sieht es aktuell an der Grenze zu Polen aus

60-Prozent-Quote für Urlauber fällt: Das sagen Usedomer zur neuesten Corona-Lockerung

Von Alexander Loew