Am 31. Januar steht in Polen das 29. Finale der größten Sammelaktion des Landes bevor. Auch in Swinemünde wird es an diesem Tag Aktionen zugunsten der Weihnachtshilfe geben. Dieses Mal werden Spenden für die Hals-Nasen-Ohren-Abteilungen und für die Kopfdiagnostik von Kindern gesammelt.