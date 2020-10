Polen verschärft Corona-Regeln ab Sonnabend: Das müssen Reisende jetzt wissen

Rostock

In Polen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert erreicht: Mehr als 4700 Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden gemeldet. Deutschland hat Polen dennoch noch nicht zum Risikogebiet erklärt, aber die polnische Regierung hat innerhalb des eigenen Landes die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft. In Polen (38 Millionen Einwohner) haben sich bislang 116 338 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2919 Menschen starben.

Sind die Grenzen zu Polen jetzt geschlossen?

Nein, die Einreise aus Deutschland und allen anderen benachbarten EU-Mitgliedsstaaten ist nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit noch ungehindert möglich. Auch für Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut dem Schweriner Innenministerium keine Einschränkungen, da das Robert-Koch-Institut ( RKI) Polen bislang nicht als Risikogebiet ausgewiesen hat.

Gilt in Polen eine Quarantänepflicht?

Nein, EU-Staatsangehörige sind dem Auswärtigen Amt zufolge bei der Einreise von der Quarantänepflicht befreit, auch werden keine negativen Corona-Tests verlangt. Gleiches gilt für Einwohner der EFTA-Staaten ( Europäische Freihandelsassoziation) Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island. Grenzkontrollen gibt es aber an den Grenzen zur Ukraine, zu Russland und Belarus.

Wie unterteilt Polen die Risikogebiete innerhalb des Landes?

Das polnische Ampelsystem wird unterteilt in grüne, gelbe und rote Zonen. Dabei gelten je nach Zahl der Infizierten unterschiedliche Maßnahmen. Maßgeblich für die Einteilung ist die Zahl der Infizierten: rot – mehr als 12 Infizierte pro 10 000 Einwohner; gelb – zwischen 6 und 12 Infizierte pro 10 000 Einwohner; grün – bis zu 6 Infizierte pro 10 000 Einwohner. Seit Freitag gilt in ganz Polen mindestens die Warnstufe Gelb.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten in Polen ?

Ab Samstag gilt überall in Polen eine generelle Maskenpflicht, auch im Freien. Bei Verstößen drohen Geldstrafen. In Restaurants, Bars und Cafés darf die Maske erst am Tisch abgelegt werden, ebenso bei privaten Veranstaltungen und in der roten Zone. Diskotheken und Clubs sind geschlossen, Restaurants und Bars dürfen nur bis 22 Uhr öffnen.

Was muss man bei Veranstaltungen und beim Einkaufen in Polen beachten?

An privaten und öffentlichen Versammlungen – etwa Feiern – dürfen in gelben Zone maximal 75 Leute teilnehmen, in roten Zonen 50. In Einkaufszentren, Geschäften und Restaurants müssen Abstandsregeln (1,5 Meter) und Hygieneregeln (Maskenpflicht) eingehalten werden. Geschäfte, Banken und Tankstellen dürfen zudem nur mit Handschuhen betreten werden. Diese müssen die Geschäfte zur Verfügung stellen.

Werden Bahn- und Flugverbindungen aufrechterhalten?

Derzeit sind internationale Bahnverbindungen für den Personenverkehr nach Polen über die EU-Binnengrenzen möglich. Auch Flugverbindungen von und in die EU-Mitgliedstaaten sind erlaubt. In Polen selbst stehen inländische Flug-, Bahn- und Busverbindungen laut Auswärtigem Amt eingeschränkt zur Verfügung.

Von Axel Meyer-Stöckel