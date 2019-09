1300 Gäste feiern das Baltic Sea Philharmonic

Peenemünde

Endlich kann Philipp Amthor, CDU-Bundestagsabgeordneter, zu dessen Wahlkreis auch die Insel Usedom gehört, mal was nicht: Der 26-Jährige gestand beim Empfang, den Nordstream 2 nach einem unvergesslichen Eröffnungskonzert gab, dass er leider außer ein wenig Blockflöte kein Instrument spiele. Aber er höre genau zu. „Mit Faszination habe ich die jungen Musiker des Baltic Sea Philharmonic beobachtet und bin total begeistert“, schwärmte er. Und da er nach eigenen Worten auch ganz passabel singe, fand er besonders die Zugabe des Orchesters mit eigenem Gesang „einfach grandios“.

1300 Zuhörer verfolgten im Kraftwerk des Museums Peenemünde das Eröffnungskonzert des 26. Usedomer Musikfestivals mit dem Baltic Sea Philharmonic unter der Leitung von Kristjan Järvi und der international anerkannten Pianistin Simone Dinnerstein aus den USA. Noch nie waren so viele Gäste schon am ersten Abend dabei, es mussten sogar zusätzlich zwei Stuhlreihen gestellt werden. Das Konzert war restlos ausverkauft.

Weltklasse völlig ohne Notenblatt

Alljährlich steht ein anderer Ostseeanrainer im Mittelpunkt des Festivals. In diesem Jahr ist es Deutschland. Am Eröffnungsabend erklangen Bach, Händel und Glass – und zwar auf eine so außergewöhnliche Weise interpretiert von jungen Musikern aus den zehn Ostseeanrainern, dass das Publikum völlig aus dem Häuschen war und regelrecht nach Zugaben gierte. Über zwei Stunden Weltklasse völlig ohne Notenblatt. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), der Grußworte der Landesregierung überbrachte, genoss den Abend sichtlich. „Diese Kraft, Musizierfreude und zugleich jugendliche Leichtigkeit, die dem Orchester innewohnt, ist ansteckend“, sagte er, wohl wissend, dass hinter der künstlerischen Leistung Wochen und Monate harter Arbeit stecken.

Hermann Schnitzer, Präsident des Südtirol Festivals Meran, wo das Baltic Sea Philharmonic als Spitzenorchester mit mittlerweile weltweiter Anerkennung am Abend zuvor gastierte, war vom neuen Programm „Devine Geometry“ überwältigt. „Ich hoffe sehr, dass ich noch einige Male die Gelegenheit bekomme, dieses wunderbare, einzigartige Orchester hier in Peenemünde zu erleben“, sagte er. Die Friedensbotschaft, die mit diesem Musikfestival von Peenemünde ausgehe, verbreite sich dank dieses Kunstgenusses der Extraklasse noch einmal so schnell, befand er.

Glückliche Simone Dinnerstein

Ähnliche Gedanken wie Schnitzer äußerten viele Gäste und Förderer, die von Nord Stream 2 als Hauptsponsor des Usedomer Musikfestivals nach dem Konzert noch zu einem Empfang in die frühere Kesselhalle geladen waren. Auch Kristjan Järvi, Simone Dinnerstein und die Musiker mischten sich gut gelaunt unter die Gäste. „Ich wusste wirklich nicht, was hier in Peenemünde auf mich zukommt. Dieses Orchester hat alle meine Erwartungen übertroffen. Es war so groß“, so die international gefeierte Pianistin.

Järvi sprach davon, dass die Leistungen ein Gemeinschaftswerk seien. „Nur wenn der Funke zwischen mir und den jungen Leuten überspringt, wird es etwas Außergewöhnliches.“ Aber genau das wollen sie, denn sie verstehen sich als Repräsentant der Ostsee und Europas. Die Generalkonsulin Deutschlands in Danzig, Cornelia Pieper, und der georgische Komponist Arman Tigranyan, der Bachs „Chaconne“ für diesen Abend neu arrangiert hat, wussten dem nichts hinzuzufügen. Beide unterstützen das Orchester seit Jahren.

Intendant mehr als zufrieden

Meike Fassbinder, die 15-jährige Tochter von Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) war vom Konzert sichtlich berührt. Ganz toll sei es gewesen, sagte sie, während der Vater zustimmend nickte. Leider spiele sie kein Instrument mehr, vor Jahren habe sie zwar mit Geige begonnen, sei aber nicht dabeigeblieben. „Aber wiederkommen und zuhören werde ich auf alle Fälle“, versicherte sie.

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, zeigte sich nach dem grandiosen Auftakt der 26. Saison des Usedomer Musikfestivals sehr zufrieden. „Die Nachfrage nach unseren Konzerten und Lesungen ist groß, viele Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Drei Wochen Deutschland auf dem Podium der Ostsee werden ein beredtes Zeugnis dafür sein, dass Musik verbindet – auch oder gerade in dieser angespannten Gegenwart.“

Die schönsten Orgeln der Insel Am Montag (23. September) entdeckt die Inselrundfahrt des Usedomer Musikfestivals die Reize der Insel und ihrer Orgeln. Der Greifswalder Organist Johannes Gebhardt wird in Swinemünde, Liepe und auf Schloss Stolpe Werke von Bach, Brahms bis hin zu Astor Piazzolla spielen. In der Villa Irmgard in Heringsdorf wird am Montag 12 Uhr die Ausstellung „Zoppot – Cranz – Rigaer Strand“ eröffnet. Jan Brachmann begleitet am Klavier mit Salonmusik der Epoche. Die Ausstellung entführt in die Zeit um 1800, als ein Seebad nach dem anderen entstand. Karten an allen Touristinformationen, unter www.usedomer-musikfestival.de und per Telefon 038378-34647

Von Cornelia Meerkatz