Greifswald

Vor rund sechs Wochen starben in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin rund 55 000 Schweine bei einem verheerenden Großbrand. Die Brandursachen sind noch nicht geklärt, die politische Aufarbeitung hat noch am selben Tag begonnen.

Nun steigt auch der Kreistag Vorpommern-Greifswald in diese Debatte ein. Gleich zwei Anträge sollen verhandelt werden, die beide einen ähnlichen Tonfall haben. Einen brachte die Fraktion Grüne/Tierschutzpartei gemeinsam mit der SPD ein, einen weiteren die Linke.

Im Kern wollen beide Anträge Lobbyarbeit von Landrat Michael Sack (CDU) bei der Landesregierung: Er solle die Landesregierung auffordern, „alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Massentierhaltung zu beenden“, heißt es in einem der Anträge. Der andere nennt den Auftrag an Sack „ein Verbot von rein gewerblichen Tierhaltungsanlagen und für eine bodengebundene regionale Tierhaltung“.

Kreis hat Einfluss auf den Brandschutz

Nicht als Bittsteller, dafür als Ordnungsbehörde tritt die Kreisverwaltung hingegen im Punkt Brandschutz auf. Der Kreis musste das Brandschutzkonzept der Schweinemast in Alt Tellin abnehmen. Mit Blick auf die Katastrophe fordern die Grünen und SPD deswegen nun, „sofortige und intensivere Brandschutzkontrollen in den Tierhaltungsanlagen des Landkreises, insbesondere in der Schweinezucht und Schweinemast, zu veranlassen.“ Dieselbe Formulierung findet sich auch im Antrag der Linkspartei wieder.

Die Fraktion geht sogar noch einen Schritt weiter. In einem Punkt wird Sack aufgefordert, „so schnell wie möglich die Untersuchung etwaiger Umweltbelastungen und Kontaminationen umliegender Böden und Gewässer zu veranlassen.“ Bei dem Brand ist viel Material der Ställe in Windrichtung über die Felder getragen worden. Teils kopfgroße Stücke verkohlter Dämmstoffe sind kilometerweit über die Felder geweht.

Beim Brand vor einigen Wochen in Alt Tellin; Hunderte Schweine befanden sich draußen vor der Anlage. Feuerwehr und Mitarbeiter versuchten, möglichst viele Tiere herauszutreiben und vor dem Feuertod zu retten. Quelle: Philipp Schulz

Ulrike Berger, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen/Tierschutzpartei, hofft auf breiten Konsens bei dem Thema. „Es ist ein Bekenntnisantrag. Wir wollen, dass unser Landrat seinen Einfluss geltend macht“, so Berger. Im Blick auf eine Überprüfung der Brandschutzkonzepte anderer Ställe und die Forderung nach einer Obergrenze für Tiere in Zuchtanlagen sehe sie keinen Punkt, an dem man Nein sagen könne.

Sack: Müssen uns an Vorschriften halten

Sack selbst erklärte sein Verständnis für die Anträge und sicherte im Fall eines Beschlusses auch seine Unterstützung zu, mahnte jedoch auch zur Vorsicht. Der Kreistag könne ihn nicht auffordern, gegen geltendes Recht zu verstoßen, so der Landrat. Alt Tellin wurde 2010 nach geltendem Recht genehmigt. Man könne einem Betreiber nun nicht die Erlaubnis entziehen, obwohl dieser sich nach wie vor an die Rechtsnorm halte.

Am Montag, dem 17. Mai, wird der Kreistag nach seiner Märzsitzung erneut nur digital tagen. Alle Mitglieder und die Verwaltung sind dann über Computer vernetzt. Für Interessierte wird ein Stream auf der Seite des Kreises angeboten.

Von Philipp Schulz