Politisch aktueller denn je: Schillers „Fiesco“ kommt auf Anklamer Bühne

Zinnowitz

Endlich sind die Proben in vollem Gange. Der Berliner Schauspieler und Regisseur sowie Leiter der künstlerischen Ausbildung an der Zinnowitzer Theaterakademie, Oliver Trautwein (58), inszeniert derzeit in der Blechbüchse Friedrich Schillers zweites großes Werk. „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ wird zwar seit geraumer Zeit auf deutschen Bühnen relativ selten gespielt, doch ist das Trauerspiel nach Trautweins Auffassung nicht nur ein bedeutsamer Klassiker schlechthin, sondern zugleich politisch aktueller denn je.

An der Vorpommerschen Landesbühne und auf Vorschlag von Ex-Intendant Wolfgang Bordel war die Entscheidung, den „Fiesco“ zu inszenieren, schon vor Ausbruch der Pandemie 2020 gefallen. Corona und die damit einhergehenden rigiden Einschränkungen verzögerten indes die Arbeit daran - bis dato.

OZ: Herr Trautwein, worum ging es Schiller mit diesem Stück, dem ja „Die Räuber“ vorausgegangen waren? Und welchen Fragestellungen folgen Sie jetzt bei Ihrer neuen Inszenierung?

Oliver Trautwein: Im Kern und von allen Details entschlackt geht es im „Fiesco“ um das Phänomen Macht, die damit einhergehende Verführbarkeit und die allgegenwärtigen Risiken der Korrumpierung. Das ist zwar, gemessen am Zeitpunkt der Bonner Uraufführung im Jahr 1783, relativ weit weg von uns heute, dann aber – was den Inhalt anbelangt – auch wieder gar nicht.

OZ: Sie spielen auf die Krise der Demokratie und auf die neuen Nationalisten, Alleinherrscher, Autokraten an, oder?

Trautwein: So ist es. Schauen Sie sich nur um in der heutigen Welt. Sehen Sie auf die Trumps und Orbans, die undemokratische Innenpolitik in Polen, auf Le Pen und die AfD, auf Putin, Lukaschenko und Erdogan. Überall geht es um egoistische Machtausübung, um Machtmissbrauch und auch um verdeckte wie ganz offenkundige, gezielte Attacken auf die westliche, bürgerliche Demokratie.

Darum geht es in Schillers „Fiesco“ In Genua steht 1547 ein Machtwechsel bevor. Der alte Doge Andreas Doria hat die Republik Genua zu Blüte und Macht gebracht. Doch sein Nachfolger strebt offen nach einer Diktatur. Widerstand regt sich. Volk und Adel murren, und einige Republikaner planen den Umsturz. An der Spitze der Opposition findet sich der charismatische Fiesco. Im Verborgenen sucht er indes bereits Verbündete und sammelt Soldaten um sich … Jung und beliebt, brillant und erfolgreich opfert er seine frühere politische Überzeugung dem Spiel um die Macht.

OZ: Und wie können oder wollen Sie mit Ihrer aktuellen Inszenierung auf diese in der Tat fatalen Entwicklungen reagieren?

Trautwein: Theater kann und soll nach meiner Überzeugung unter anderem darauf hinarbeiten, deutlich zu machen, was alles geschehen kann, wenn Macht und Herrschaft nicht im Sinne der Mehrheit und der Interessen des Volkes genutzt werden. Der letzte große Weltkrieg ist noch gar nicht lange her und die heutige Kriegsgefahr nicht zu ignorieren. Unter diesen Aspekten sollen dem Publikum schon gedankliche Assoziierungen angeboten werden. Etwa auch dazu: Wer sich Macht aneignet, was tut er damit und wofür? Dabei geht es, wie ein Blick auf 1933 zeigt, nicht nur um einzelne Personen. Da sind wir alle gefragt. Und was ist heute? Auch unser demokratischer Boden in Deutschland wackelt heftig. Das dürfen wir nicht ignorieren, gar leugnen oder auch nur klein reden. Die Gefahren sind real und sollten unser Denken und Tun beeinflussen.

OZ: Die Unberechenbarkeit von Machthabern über viele Jahrhunderte wirft die Frage auf: Sind wir Menschen vielleicht doch noch nicht dafür geeignet, Macht im humanistischen Sinne auszuüben?

Trautwein: Eine berechtigte These. Ich weiß es nicht. Es könnte aber sein, dass wir in der Evolution tatsächlich noch nicht die Reife dafür erreicht haben. Dennoch sollten wir zuversichtlich sein, das Bewusstsein der Lebenden für diese existenzielle Menschheitsfrage der Fortexistenz zu entwickeln, schärfen zu können. Hier hat eben halt auch Kunst, zumal Schauspiel auf den Brettern der Bühne ihren großen gesellschaftlichen Stellenwert. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dem auch wieder so sein wird, wenn die Corona-Pandemie im wesentlich bezwungen sein wird.

OZ: Schiller heute neu in Szene zu setzen, ist eine ganz besondere Herausforderung …

Trautwein: Zweifellos. Denken wir nur an seine großartige, aber uns heute weitgehend fremde Sprache. In die muss sich das gesamte Ensemble zunächst einarbeiten; vor jeder Szene klären wir gemeinsam, was der Autor gemeint haben könnte, und wie wir es reproduzieren. Die Sprache muss schließlich verständlich rüberkommen. Auch wenn nicht jeder Zuschauer am Ende alles verstehen wird, wir spielen doch unbedingt so, dass vieles auch durch Haltungen und Gesten erklärt wird.

OZ: Die Besetzungsliste zeigt, dass fast alles, was am Anklamer Theater Rang und Namen hat, mitspielt. Wie laufen die Proben?

Trautwein: Ich finde, sehr gut. Jeder Schauspieler passt auf seine Rolle. Ich bin glücklich, weil es harmonisch wirkt, ausgeglichen, eben Teamwork ist. Und, um noch mal auf die vorherige Frage zurückzukommen: Alle bemühen sich, Schillers Sprache in ihrer Schönheit wiederzuentdecken. Das soll dann möglichst auch unser Publikum spüren.

OZ: Was tun, wenn die Pandemie Ihnen und uns als Publikum doch wieder einen Strich durch die künstlerische Rechnung machen sollte?

Trautwein: Zunächst arbeiten wir so, als ob es am 5. März in Anklam eine öffentliche Premiere mit möglichst vielen Zuschauern geben wird. Sollte das unmöglich sein, gibt es halt eine interne Voraufführung, und die Inszenierung bleibt solange liegen, bis wir sie spielen können. Aber alle Beteiligten eint die Zuversicht, dass es klappt. Alle sind geimpft, geboostert, regelmäßig getestet. Wir hoffen, das zahlt sich aus. Wir arbeiten und spielen mit Spaß und Kreativität. Lamentieren bringt niemandem etwas.

Von Steffen Adler