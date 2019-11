Die Polizei hebelte am Mittwochmorgen eine kleine, professionell betriebene Hanfplantage in den Kellerräumen eines Wohngebäudes in Neppermin aus. Der 33-jährige Betreiber muss sich nun wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Der Einsatz dauerte vier Stunden.