Polizei entdeckt bei Corona-Einsatz in Wolgast Schlafmohn-Plantage

Für Aufsehen sorgte am Montagnachmittag ein Einsatz von Mitarbeitern des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der Polizei und der Kriminalpolizei in der Wolgaster Innenstadt. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage mitteilt, ging es unter anderem darum, von einer Personengruppe mehrere Corona-Abstriche zu nehmen. „Die Sache gestaltete sich schwierig, da niemand der Betroffenen der Deutschen Sprache mächtig ist. Englisch war auch sehr schlecht“, erklärt er.

Auch die Kriminalpolizei war vor Ort. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Polizei bestätigte ebenfalls den Einsatz in Wolgast. „Hintergrund des Einsatzes war die Probenentnahme eines Covid-19-Erkrankten“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Im Rahmen des Unterstützungseinsatzes wurde schließlich auf dem Hof des Objektes in der Wilhelmstraße eine kleinere Schlafmohn-Plantage entdeckt. „Insgesamt fünf große Säcke – etwa 15 Quadratmeter – Schlafmohn wurden durch die Kollegen des Wolgaster Reviers sichergestellt. Der Anbau von Schlafmohn ist in Deutschland nämlich verboten. Er darf weder zur Gewinnung von Mohnsamen angebaut werden, noch als Zierpflanze im Garten gezogen werden.

Auch der Kriminaldauerdienst kam dabei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Alle Personen sind laut Polizei indische Staatsangehörige.

Am Dienstag erklärte Achim Froitzheim, dass es sich um sogenannte Indexfälle handelt. „Die Personen haben ihren Hauptwohnsitz nicht hier. Wenn sie an Corona erkrankt wären, wären sie auch nicht in der Statistik aufgetaucht. Froitzheim gibt aber Entwarnung: Bei allen fünf Personen konnte kein Corona nachgewiesen werden.

Von Tilo Wallrodt und Hannes Ewert