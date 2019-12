Hakenkreuze: 18-Jähriger unter Verdacht

Usedom

Ermittlungserfolg der Polizei: Mitte Juli sind in der Stadt Usedom am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr und der Grundschule verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt worden. Unbekannte hatten in der Nacht großflächig Hakenkreuze, SS-Runen und „Heil“ an die Wände geschmiert. Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer war entsetzt und hatte daraufhin Anzeige erstattet.

Wie die Polizei gestern auf Nachfrage informierte, wurde nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam ein 18-jähriger Usedomer als Tatverdächtiger ermittelt. „Er ist kein Unbekannter bei der Polizei. Gegen ihn wurde bereits wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. Nun muss die Staatsanwaltschaft Stralsund entscheiden, ob gegen den Mann auch Anklage erhoben wird.

Von Henrik Nitzsche