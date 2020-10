Anklam

Gunnar Mächler hält ein großes Bündel gefüllter Briefumschläge auf dem Arm. In einem anderen Raum liegen noch etliche andere davon. Diese Briefe werden alle in der kommenden Woche im Landkreis Vorpommern-Greifswald an 3100 Bürger zugestellt. Nein, keine Sorge, der Leitende Polizeidirektor in der Polizeiinspektion Anklam hat nicht ins Zustellerwesen gewechselt. Vielmehr sind es Briefe, die Umfragen zum Thema Sicherheit und Zufriedenheit über die Polizei beinhalten.

„Die Polizeiinspektion möchte mehr über das Sicherheitsgefühl und die Zufriedenheit mit der Arbeit der Polizei erfahren und führt daher in Kooperation mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V und mit der Unterstützung des Landkreises eine Befragung der Bürger durch“, erklärt Mächler.

Empfänger per Zufall ermittelt

Die Empfängeradressen wurden durch ein Zufallsprinzip ermittelt. „Von jedem Amtsbereich brauchten wir einen bestimmten Prozentsatz an Adressen. Diese bekamen wir verschlüsselt übermittelt. Diese werden anschließend bei uns wieder gelöscht“, erklärt Mächler. Einzige Bedingung ist, dass die Empfänger mindestens 16 Jahre alt sind. „Es gibt wahrscheinlich Briefempfänger, die hatten in ihrem ganzen Leben erst ein Mal mit der Polizei zu tun – manch andere dagegen schon häufiger. Entweder als Opfer, Täter oder auch als Zeuge eines Sachverhalts“, so Mächler.

Die Befragung soll vertiefende Einblicke zum Sicherheitsgefühl der Bürger gewähren, die Anlass für polizeiliche Maßnahmen bzw. für die Präventionsarbeit des Kreispräventionsrats sein können.

PI-Leiter hofft, dass 30 Prozent der Briefe zurückkommen

Darüber hinaus sollen aus den Erkenntnissen über die Wahrnehmung der Polizei und ihrer Arbeit im Landkreis in selbstkritischer Reflexion Maßnahmen zur Verbesserung des Auftretens und des Umgangs im Sinne der Bürgerorientierung sowie zur eigenen Arbeitsqualität abgeleitet und umgesetzt werden. „Aus diesem Grund ist die Polizei auf die Mithilfe der Bürger angewiesen“, so Mächler. Der Inspektions-Chef hofft, dass rund 30 Prozent der Fragebögen zurückkommen. „Dann wäre die Umfrage repräsentativ“, erklärt er. Im Zeitalter der Digitalisierung können die Einwohner des Landkreises auch online abstimmen und ersparen sich damit den Weg zum Briefkasten. „Die Umfragen sind übrigens komplett anonym und wir bezahlen auch das Rückporto“, so Mächler.

Die Polizei verspricht sich davon, etwas mehr zu erfahren als bei der „Dunkelfeldstudie“ des Landeskriminalamtes 2015, als deutlich weniger Bürger dieser Region befragt wurden. Damals beteiligten sich nur 400 Personen an der Umfrage.

Auswertung nächstes Jahr

Im Frühjahr 2021 sollen dann andere Fragebögen an Einwohner verteilt werden, die als Geschädigte, Beschuldigte oder auch Zeugen direkt mit Polizisten zu tun hatten. Die Auswertung sei für Mitte 2021 vorgesehen. Eine Besonderheit der Region mit der Insel Usedom ist, dass – auch durch das Gefälle beim Lebensstandard zu Osteuropa – in der Hochsaison unter anderem die Diebstahlsrate bei hochwertigen E-Rädern immer besonders hoch schnellt. In dieser Saison gab es allerdings einen erheblichen Rückgang der gestohlenen Räder.

Polizei wird nicht hinterhertelefonieren oder vorbeikommen

Wichtig sei der Polizei im Vorfeld der Briefzustellung gewesen, dass die Bürger davon in Kenntnis gesetzt werden. „Wir werden auch nicht hinterhertelefonieren oder persönlich nach Hause kommen. Die Beantwortung der Fragen ist freiwillig“, so Mächler. Gerade in der Vergangenheit gab es viele Versuche von Kriminellen, an die Daten von Privatpersonen zu gelangen. Im Rahmen der Umfrage wird also kein Polizist anrufen und nach Vermögensverhältnissen fragen. Oft handelt es sich bei den Versuchen um sogenannte Enkeltricks.

Von Hannes Ewert