Wolgast

Aktuell kann es am 9. Februar (Sonntag) zu Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeiten des Polizeihauptreviers in Greifswald und des Polizeireviers in Wolgast kommen. Das teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg mit. Bei polizeilich relevanten Sachverhalten werden alle Anrufer aus diesem Grund darum gebeten, den Polizeinotruf -110- zu wählen.

Von Cornelia Meerkatz