Polizei kontrolliert auf Usedom die Geschwindigkeit der Autofahrer

Karlshagen

Für einige Autofahrer kam die Fahrt durch Karlshagen am Donnerstag teuer zu stehen, denn die Polizei kontrollierte im Rahmen des sogenannten Speedmarathons die Geschwindigkeit. Früher heiß dieses Ereignis noch „Blitzermarathon“. Unter anderem standen die Polizeibeamten in der Karlshagener Hafenstraße. Dort herrscht Tempo 30. Auf Nachfrage heißt es, dass sieben Autofahrer an dem Tag zu schnell waren. Der Höchstwert lag bei 48 km/h. Für den Autofahrer bedeutet diese ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Beschwerden von Anwohnern, dass dort scheinbar gerast wird. Im gesamten Monat März legt die Polizei den Schwerpunkt ihrer Kontrollen auf das Thema Geschwindigkeit. Die Aktion ist Teil der jährlichen Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben.“

Von Hannes Ewert