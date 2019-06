Ahlbeck

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Polizei verhinderte am Sonntagabend vielleicht Schlimmeres am Ahlbecker Rewe-Markt: Wie die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck mitteilt, stand kurz nach 21 Uhr eine Papiertonne in unmittelbarer Nähe der Hausfassade nahe der Pfandrückgabestelle des Einkaufsmarktes in Flammen. Die zunächst eintreffenden Polizisten löschten die Flammen mit ihrem Feuerlöscher. Es entstand Sachschaden an der Mülltonne, die Hausfassade blieb unbeschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr war danach mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe der Auslöser für den kleinen Brand gewesen sein könnte.

Hannes Ewert