Schockierende Ereignisse in der 8. Flottille der Küstenverteidigung in Swinemünde: Gegen drei Soldaten und zwei Zivilisten wurden Vorwürfe wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels erhoben. Es kam zu spektakulären Festnahmen in einem Parkhaus in Swinemünde und im Marinehafen.

An der Verhaftung war die Militärpolizei beteiligt. Die Soldaten wurden im Dienst auf dem Kriegsschiff festgenommen.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

„Es wurde Anklage erhoben. Während der Durchsuchungen wurden Drogen beschlagnahmt, Marihuana und Kokain“, sagte Lukasz Wawrzyniak, Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Posen. Den Verdächtigen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

