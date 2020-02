Polizei rückt zum Wolgaster Lidl aus: Das ist der Grund

Wolgast

Über den Notruf 110 verständigte am späten Donnerstagvormittag eine 29 Jahre alte Frau aus Wolgast die Polizei, weil sie nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Chausseestraße feststellte, dass Unbekannte mehrere Gegenstände aus ihrem Einkaufswagen nahmen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Gegenstände auf. Die Schadenssumme: elf Euro. Unter anderem fehlten Lebensmittel und Tiernahrung in ihrem Einkaufswagen. Ein Täter konnte nicht festgestellt werden.

Von Tilo Wallrodt