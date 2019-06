Ahlbeck

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag auf der Europapromenade in Ahlbeck einen Fahrraddieb geschnappt. Der Mann hatte zuvor ein E-Bike im Wert von 1000 Euro gestohlen. Der 33-jährige Pole fuhr bereits mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Swinemünde. Die Zivilbeamten erkannten den Tatverdächtigen aufgrund ähnlicher polizeilicher Maßnahmen in der jüngeren Vergangenheit wieder. Er versuchte zunächst zu fliehen, wurde jedoch festgesetzt. Die Beamten haben anschließend unter anderem Werkzeug bei ihm sichergestellt. Das E-Bike konnte am Mittwoch an den 62-jährigen Besitzer zurückgegeben werden, nachdem dieser im Polizeirevier Heringsdorf Anzeige wegen Diebstahls erstattet hatte.

Henrik Nitzsche