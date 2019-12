Heringsdorf

Bereits am Donnerstagnachmittag verschaffte sich ein 48 Jahre alter Mann aus Polen gewaltsam Zutritt in die Kirche in Heringsdorf. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, wurden die Bundespolizisten durch ihre Kollegen von der Landespolizei darüber informiert, dass gegen 14.30 Uhr in die Kirche eingebrochen wurde. Hinweise bekamen sie von einem aufmerksamen Bürger.

Keine zehn Minuten später konnte der Tatverdächtige durch die alarmierte Streife der Bundespolizei im Nahbereich der Kirche gestellt werden. „Im Gepäck des Mannes fanden die Kollegen diverses Einbruchswerkzeug sowie verschiedene Kosmetika und Geldbörsen, an denen sich noch Preisschilder befanden“, sagt Sprecherin Manina Puck. Der 48-Jährige wurde noch vor Ort an die Kollegen der Landespolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen führen.

Diese fanden bei der Nachsuche in einem Gebüsch nahe der Kirche Gegenstände, die dem Diebstahl in der Kirche zugeordnet werden konnten. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Von Hannes Ewert